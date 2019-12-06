"Нафтогаз" предложил "Газпрому" погасить задолженность по арбитражу поставками газа

Сегодня прошла очередная встреча с "Газпромом" в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа

На переговорах по газу в Вене "Нафтогаз Украины" сообщил "Газпрому" о готовности рассмотреть возможность погашения задолженности в 3 млрд долларов поставками газа.

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

По его словам, сегодня прошла очередная встреча с "Газпромом" в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа.

"Наша позиция по этому вопросу является публичной. Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 млрд долларов)", – рассказал Витренко.

Кроме того "Нафтогаз" готов отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, а также компенсация невыполнения Газпромом своих обязательств по текущим контрактам.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Путин заявил, что РФ готова снизить цену газа для Украины на 25% при условии прямых поставок.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год. Главное условие - отказ от всех претензий в судах.

"Нафтогаз" в своем ответе заявил, что расчитвает только на заключение долгосрочного контракта.

Президенты Украины и РФ во время встречи "четверки" в Париже могут лично обсудить газовую тематику.