Зеленский и Путин в Париже могут обсудить газовый вопрос, – Песков

В Кремле говорят, что президенты могут проговорить проблемные вопросы, если таковые останутся после "обстоятельных переговоров на рабочем уровне"

Президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин во время встречи "четверки" в Париже могут лично обсудить "газовую тематику".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если останутся проблемные вопросы, президенты смогут использовать встречу в Париже 9 декабря, чтобы вдвоем пообщаться и по газовой тематике", – говорит Песков.

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Также пресс-секретарь Путина добавил, что газовые переговоры продолжаются и при посредничестве Еврокомиссии, и в двустороннем формате.

В то же время, о возможной цене на газ из РФ для Украины Песков предпочел не говорить.

"В ходе коммерческих переговоров говорить о каких-то цифрах со стороны, не будучи участником переговоров, было бы неверно и неразумно... Давайте дождемся итогов этих контактов", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.