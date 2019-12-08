Гончарук: Украина без российского газа не замерзнет

2019-12-08 21:21:18

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 Премьер подчеркнул, что Украине нужен долгосрочный контракт на 10 лет на транзит российского газа в Европу

Премьер Алексей Гончарук заявил, что этой зимой в Украине не будет энергетического кризиса, независимо от результатов переговоров с российским Газпромом. Об этом он сказал в эфире ТСН.Тиждень на канале 1+1.

"Украина обеспечена и газом, и углем, и всеми необходимыми ресурсами, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще об этой зиме речь не идет. Мы заранее позаботились о том, чтобы Украине ничего в энергетическом плане не угрожало в ближайшее время",  – отметил Гончарук.

 Премьер подчеркнул, что Украине нужен долгосрочный контракт на 10 лет на транзит российского газа в Европу "с достаточными объемами газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе".

 По его словам, этот контракт имеет и политический компонент, и компонент безопасности.

 Гончарук также подчеркнул, что позиция Европы в отношении транзита совпадает с позицией Украины, и это является весомым аргументом в переговорах с Газпромом.

 В то же время он признал, что "этих аргументов может не хватить", поскольку РФ руководствуется не экономическими, а политическими факторами.

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