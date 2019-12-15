Что нужно для падения цены на газ. Ответ знает Нафтогаз

Залог успеха – собственная добыча газа, чем Укргаздобыча сейчас похвастаться не может

Цена на газ в Украине упала бы при условии увеличения собственной добычи газа.

Об этом в Facebook пишет исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

По его словам, в 2020 году Украина вполне могла бы экспортировать газ, а не импортировать, и "вопрос цены уже не мог бы использоваться для политических спекуляций".

Также в комментариях Витренко добавил, что в 2016 году Укргаздобыча "переломила тенденцию и начала увеличивать добычу" – всего с того года по 2018-й добычу удалось увеличить на 1 млрд.куб в год.

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"Почему и еще не увеличить? Олег Прохоренко (тогдашний глава УГД, – ред.) указывал как на внешние факторы, так и на бюрократизированную систему управления в "Нафтогазе", но это уже история. С 2019-го рекордное падение добычи", – пишет Витренко.

Витренко отдельно отметил: в добычу тогда вкладывались десятки миллиардов гривен, покупалось новое оборудование, создавалась база для роста, но теперь Порхоренко едва ли не в неэффективном использовании средств обвиняют.

"С энергоэффективностью тоже проблемы... В целом инфраструктура стареет и это существенный негативный фактор", – говорит Витренко.

Также есть такое понятие как "энергорасточительство". Под этом исполнительный директор НАК понимает "следствие действия нерыночных цен, тарифов и условий поставки энергоносителей".

"Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию", – добавил Витренко.

Как ранее сообщал Фокус:

В ноябре стоимость газа для населения была 4899 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), что на 14,6% выше цены в октябре.