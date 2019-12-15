Что нужно для падения цены на газ. Ответ знает Нафтогаз
2019-12-15 11:54:16
Залог успеха – собственная добыча газа, чем Укргаздобыча сейчас похвастаться не может
Цена на газ в Украине упала бы при условии увеличения собственной добычи газа.
Об этом в Facebook пишет исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.
По его словам, в 2020 году Украина вполне могла бы экспортировать газ, а не импортировать, и "вопрос цены уже не мог бы использоваться для политических спекуляций".
Также в комментариях Витренко добавил, что в 2016 году Укргаздобыча "переломила тенденцию и начала увеличивать добычу" – всего с того года по 2018-й добычу удалось увеличить на 1 млрд.куб в год.
"Почему и еще не увеличить? Олег Прохоренко (тогдашний глава УГД, – ред.) указывал как на внешние факторы, так и на бюрократизированную систему управления в "Нафтогазе", но это уже история. С 2019-го рекордное падение добычи", – пишет Витренко.
Витренко отдельно отметил: в добычу тогда вкладывались десятки миллиардов гривен, покупалось новое оборудование, создавалась база для роста, но теперь Порхоренко едва ли не в неэффективном использовании средств обвиняют.
"С энергоэффективностью тоже проблемы... В целом инфраструктура стареет и это существенный негативный фактор", – говорит Витренко.
Также есть такое понятие как "энергорасточительство". Под этом исполнительный директор НАК понимает "следствие действия нерыночных цен, тарифов и условий поставки энергоносителей".
"Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию", – добавил Витренко.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ноябре стоимость газа для населения была 4899 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), что на 14,6% выше цены в октябре.
- В правительстве разработали программу "Гарантированная цена на газ". Согласно ей, первоначально считалось, что отпускная цена "Нафтогаза" для защищенных потребителей составит 6,96 грн за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку до домохозяйства).