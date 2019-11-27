Кабмин зафиксировал цену на газ до конца отопительного сезона

В правительстве разработали программу "Гарантированная цена на газ"

Кабинет министров на заседании одобрил гарантированную цену на газ для населения на период отопительного сезона в условиях потенциального непродления контракта на транспорт газа с "Газпромом".

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Для этого разработана программа "Гарантированная цена на газ". Указанная цена будет на 7% меньше, чем в предыдущем году.

"Правительство защищает людей во время отопительного сезона. Мы обеспечили стабильность на рынке природного газа в условиях потенциальной отсутствия транспортировки газа украинской газотранспортной системой. Чтобы это не повлияло негативно на цену газа для потребителей, мы вводим возможность зафиксировать будущую цену за инструмент "контракт на будущее". Подобная практика распространена в мире, но только потребитель выбирает, воспользоваться предложением или нет", – рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Так, с 1 января 2020 года (граждане и предприятия теплокоммунэнерго) до 1 мая 2020 автоматически становятся участниками программы.

Отпускная цена газа от "Нафтогаза" для них составит 6,96 грн за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку до домохозяйства). Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года, сообщает пресс-служба Кабмина.

Во всех без исключения потребителей есть выбор: остаться в программе, или выйти из нее и отказаться от гарантированной цены до 20 декабря 2019 года.

В таком случае, потребитель будет оплачивать газ по месячной цене на рынке.

Министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель ранее сообщал, что цена на природный газ для населения в первом квартале 2020 будет ниже, чем была в первом квартале 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус:

25 октрября в "Нафтогазе" говорили, что объемы газа в ПХГ возросли на 4,5 млрд куб.м по сравнению с прошлогодними показателями. В целом же, такой запас газа оказался рекордным за последние 10 лет.