Оржель рассказал о цене газа в 2020 году

Правительство обеспечит меньшую цену по сравнению с ценами в первом квартале текущего года

Цена на природный газ для населения в первом квартале 2020 будет ниже, чем была в первом квартале 2019 года.

Об этом заявил министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV.

"Мы несколько месяцев снижали цены на газ, перед тем, как повысить их в прошлом месяце. Уменьшение цен на газ, начиная с июля, составило более 30%", – рассказал Оржель.

"Газ является товаром сезонным, так в связи с сезонностью цена на газ повышается. Мы давали возможность людям приобрести дешевый газ летом. "Нафтогаз" предлагает одну из четырех самых индикативных цен, чтобы предложить рынку", – сообщил министр.

По его словам, правительство обеспечит меньшую цену по сравнению с ценами в первом квартале текущего года.

"То есть, в первом квартале 2020 цена на газ будет меньше, чем в первом квартале 2019", – сообщил Оржель.

Напомним, на заседании украинского правительства 5 июня было принято решение об изменении методики формирования цен на газ для населения.

Кабмин установил, что цена газа в рамках спецобязательств по поставке газа населению и предприятиям ТКЭ (ПСО) приравнивается к минимальному значению из четырех (без НДС):

средней цены стоимости импортного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, по результатам газового месяца, который предшествует месяцу продажи/поставки, которая публикуется Минэкономики;

средневзвешенной цене месячного ресурса газа для газового месяца продажи/поставки по результатам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого газового месяца;

средней арифметической цене продажи/поставки газа "Нафтогазом" для промпотребителей при условии предоплаты к периоду поставки газа, которая действовала в газовом месяце, предшествующего месяцу продажи/поставки;

цене по ранее утвержденной формуле постановлением правительства от 19 октября 2018 года № 867.

После снижения цен на газ с апреля в целом на 32%, на ноябрь "Нафтогаз" повысил стоимость газа более чем на 600 гривен (14,6%).

В сентябре "Нафтогаз" запустил программу "Газовый запас" для ОСМД с собственными котельными и других производителей тепловой энергии. Нафтогаз предлагал купить газ, необходимый им для нужд централизованного отопления и горячего водоснабжения, по фиксированной летней цене 6 145,31 грн с НДС за 1 тыс. куб. м (без учета стоимости распределения газа). Использовать такой газ ОСМД смогут в период с 1 ноября 2019 года до 31 марта 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

25 октрября в "Нафтогазе" говорили, что объемы газа в ПХГ возросли на 4,5 млрд куб.м по сравнению с прошлогодними показателями. В целом же, такой запас газа оказался рекордным за последние 10 лет.