На 7 миллиардов. О чем договорились: Украина и Россия подписали пятилетний контракт на транзит газа

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Россия подписали новый транзитный договор сроком на пять лет. Об этом сообщил глава государства в Telegram-канале.

"Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим как минимум более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет", – написал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что на ближайшие годы украинская ГТС будет загружена, что означает "энергетическую безопасность и благосостояние украинцев". Согласно условиям контракта, минимальный объем прокачки газа составит 65 млрд кубометров на 2020 год, а на оставшееся время – по 40 млрд кубометров.

"Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", – отметил Зеленский.

Также детали подписанного контракта рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Я подписал в Вене в 14:30, а глава "Газпрома" Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге. Мы с ним проводили переговоры до глубокой ночи, надеясь, что подпишем контракты в одном месте, но мне для подписания нужны были согласования правления и наблюдательного совета "Нафтогаза", а также Кабмина, поэтому пришлось перенести подписание и делать это уже по очереди и дистанционно", – написал Витренко в Facebook.

Исполнительный директор отметил, что российский "Газпром" первые заключил с Украиной контракт по европейскому принципу "качай или плати". Витренко назвал произошедшее "неординарным событием", так до этого закупки газа у РФ проходили по принципу "бери или плати".

По словам Витренко, гарантированные объемы транзита по новому принципу существенно превышают объемы, который были названы международными партнерами в качестве варианта, который они попытаются обеспечить для Украины, и на него Украина могла бы согласить.

"Гарантированные объемы – это минимум, а не максимум, которого мы ожидаем. При этом дополнительные объемы с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу", – добавил Витренко.

Кроме этого, Украина и Россия подписали соглашение об урегулировании, так "Газпром" обязался полностью прекратить обжалование решений Стокгольмского арбитража.

"Это означает, что мы можем окончательно подвести итоги арбитражних процессов, которые продолжались почти шесть лет", – подытожил Витренко.

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