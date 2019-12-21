"Мы сделали почти невозможное". Оржель рассказал подробности газовых договоренностей с РФ

Контракт подпишут на 5 лет с возможность продления на 10-летний период

В ходе трехсторонних газовых переговоров были достигнуты пакетные договоренности о продолжении транзита российского газа через территорию Украины и выплате РФ 3 млрд долларов согласно решению Стокгольмского арбитража. Об этом на брифинге рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Он отметил, что в ходе двухдневных "конструктивных переговоров" были достигнуты пакетные договоренности о продолжении транзита газа через территорию Украины, закрепленные в протоколе. Теперь стороны до 1 января должны подготовить и подписать необходимые юридические документы.

"Что очень важно – транзит будет. Что очень важно – что будет выплачена деньгами сумма по решению Стокгольмского арбитража. Украина, непосредственно Нафтогаз, получил 2,9 млрд долларов", - отметил Орежель.

При этом Украина откажется от других исков против Газпрома в международных судах, за исключением тех, которые касаются оккупированного Крыма.

"Пакетное решение предусматривает пересмотр позиций по будущим арбитражам. То есть решение о 3 млрд четко определено, другие иски в рамках пакета будут отозваны", - добавил он.

Контракт будет подписан на 5 летний период с возможностью продления на еще 10 лет на тех же условиях.

В договоре будут прописаны минимально гарантированные объемы транзита российского газа. В 2020 году – 65 млрд кубометров газа и по 40 млрд кубометров газа в последующие четыре года.

В то же время будет повышен тариф на транспортировку газа. Конечную цену определит Нафтогаз на основе европейских методик.

"Мы сделали почти невозможное. Мы за три месяца сделали анбандлинг, мы договорились об объемах транзита, мы обеспечили стабильность на украинском и европейском рынках. Это значит, что Украина надежный партнер, Украина выполняет свои обязательства, Украина обеспечивает энергетическую безопасность в Украину", - подытожил Оржель.

Как ранее сообщал Фокус:

19 декабря, представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.