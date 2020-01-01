Украина прокачала первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с РФ

Но уже по европейским правилам. "ГТС работает в штатном режиме", – отчитался оператор

Украина прокачала в Европу первые кубометры газа по новому контракту с "Газпромом".

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

"Мы уже протранспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту. С этого момента уже по европейским правилам в межгосударственных точках. ГТС работает в штатном режиме", – отчитался оператор.

Глава ОГТС Сергей Макогон также у себя в Facebook сообщил, что компания обработала все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора.

"Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам", – пишет он.

Буквально вчера, в последний день 2019-го года Украина и РФ подписали договор по транзиту газа.

Президент Владимир Зеленский заверил, что в течение пяти лет Украина получит минимум $7 млрд. Плюс, стороны могут продлить контракт еще на десять лет.

Также Оператор заключил соглашение об интерконнекте с последней смежной страной – Словакией. Таким образом, договоры подписаны с операторами ГТС Польши, Румынии, Молдовы, Словакии и РФ.

Как ранее сообщал Фокус:

19 декабря, представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.

Глава "Нафтогаза" считает, мол согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".