"Газпром" мог поставить на колени целые страны: пока Европа не отказалась закупать газ РФ, — WP

По словам журналистов, громадная газовая сеть оказалась ахиллесовой пятой. На европейские рынки приходилось до трех четвертей прибыли в 2022 году, после их потери геополитический и финансовый гигант был вынужден довольствовался скромной роль поставщика внутрироссийских коммунальных услуг.

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С гигантской прибылью и возможностями влияния внутри РФ и за ее пределами российский гигант "Газпром" некогда считался "вторым бюджетом" России. Корпорация с легкостью справилась с финансовым кризисом 2008 года, девальвацией рубля 2014-го и вызовами, сопряженными с коронавирусной пандемией. Об этом пишет The Washington Post.

Теперь же российская экономика трещит по швам под санкциями и затратами на трехлетнюю войну в Украине — а "Газпром" оказался одной из жертв полномасштабного вторжения.

В отличие от других российских компаний, демонстрировавших выдающуюся устойчивость и находивших обходные пути выпускать критически важные товары при посредничестве третьих сторон и сложных платежных механизмов, у "Газпрома" такой гибкости нет. Его громадная газовая сеть оказалась ахиллесовой пятой.

Потеря европейских рынков, на которые приходилось до трех четвертей газовой прибыли в 2022 году, заставила Gazprom Group перестраиваться: геополитическому и финансовому тяжеловесу пришлось довольствовался скромной роль поставщика внутрироссийских коммунальных услуг.

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Самая прибыльная российская компания до 2022 года потеряла 7 млрд долларов в 2023-м — из-за утраты доли европейского рынка это была первая потеря за четверть века.

В начале 2024-го "Газпром" демонстрировал прибыль, но в третьем квартале года вновь были убытки. По оценкам аналитиков, тенденция продолжится, если не будут найдены новые клиенты за рубежом. Большая часть газа сейчас продается на внутрироссийском рынке по сниженной цене.

Напомним, что, по данным Reuters, после ударов РФ Украина потеряла 40% добычи газа.

Также сообщалось, что нардеп Алексей Гончаренко заявил, что новые требования США включают доступ ко всей важной инфраструктуре, газотранспортной системе и всем АЭС.