После ударов РФ Украина потеряла 40% добычи газа: есть ли запасы до конца весны, — Reuters

К началу отопительного сезона в 2025-26 гг. Украине следует накопить 13 млрд куб. м газа, рассказали журналисты. Между тем пока не ясно, хватит ли собственных возможностей до конца текущего сезона.

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Из-за ударов Вооруженных сил Российской Федерации Украина потеряла 40% мощностей газодобычи. Из-за этого придется импортировать 800 млн куб м газа из-за рубежа в течение следующих двух месяцев. О том, что происходит с энергетической сферой и хватит ли топлива до апреля 2025 года, написало агентство Reuters.

Агентство получило информацию о состоянии газовой отрасли от анонимных источников, которые с ней связаны. Эти источники объяснили, что без ударов РФ Украина могла бы спокойно дожить до конца отопительного сезона в апреле. Впрочем теперь в феврале и марте придется импортировать голубое топливо. При этом пока ясно, 800 млн куб м — окончательная цифра. Ситуация может измениться, если россияне нанесут новые удары, отметил анонимный собеседник.

"Атаки на производство заставляют нас импортировать газ, чтобы компенсировать сокращение внутренней добычи. С запланированным импортом и собственной добычей газа [Украина] сможет прожить отопительный сезон", — привели журналисты слова источника.

Reuters описало ситуацию с газом в Украине:

потребности во время отопительного сезона — 110-140 млн куб. м в сутки;

добыча газа — 52 млн куб. м в сутки;

разница между потребностью и добычей покрывались за счет газохранилищ;

газовые месторождения Украины расположены в Харьковской и Полтавской областях, по которым в последнее время особенно часто бьют россияне, написали журналисты.

На новый сезон 2025/26 гг. в газохранилищах следует накопить 13 млрд куб. м газа, сообщил анонимный собеседник Reuters. Между тем на начало прошлого сезона было 12,9 млрд куб м, а в начале февраля импорт вырос в 10 раз и достиг 20 млн куб. м в сутки.

Пока не отыскалось комментариев НАК "Нафтогаз Украины", министра энергетики Германа Галущенко, других представителей власти относительно ситуации с газом, о которой рассказало западное медиа.

Газ в Украине — детали ударов ВС РФ

Отметим, 20 февраля компания "Нафтогаз Украины" подтвердила атаку ВС РФ на украинскую газодобычу, которая состоялась ночью. В заметке в Telegram-канале указано, что на место выехали ремонтные бригады, которые пытаются восстановить работу оборудования. Куда именно попали россияне, энергетики не уточнили. Информацию подтвердил министр Галущенко.

Между тем предыдущая атака на газовую инфраструктуру состоялась 11 февраля. Об этом сообщили в ДТЭК и указали, что россиян ударили по объектам в Полтавской области. В то же время еще 9 февраля Reuters написало, что Украина стремительно нарастила импорт газа. Собеседники медиа пояснили, что речь идет о суммарном объеме 16,3 млрд куб. м, и газ поступит из Венгрии, Польши и Словакии.

Напоминаем, в ночь на 21 февраля ВС РФ атаковали Украину 160 беспилотниками: часть дронов летела в направлении Полтавской области, рассказало Воздушное командование.