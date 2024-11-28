Удар РФ 28 ноября: россияне атаковали объекты "Нафтогаза", детали

С марта 2024 года ВС РФ состоялось около шести обстрелов объектов НАК "Нафтогаз Украины". 18 ноября под угрозой могли оказаться объекты, расположенные, например, во Львовской области.

Во время обстрела РФ ночью и утром 28 ноября состоялся обстрел Нафтогаза и под удар попали объекты нефтегазовой инфраструктуры Украины. Начиная с весны 2024 года, россияне усилили удары по целям, связанные с транспортировкой и хранением газа. О деталях российского обстрела рассказали на странице Facebook НАК "Нафтогаз Украины".

Сообщение на странице "Нафтогаза" появилось около 12 часов, через четыре часа после завершения российской ракетно-дроновой атаки по Украине. В тексте лаконично указано, что РФ ударила по объектам, которые принадлежат компании. На место удара прибыли ремонтники, которые восстанавливают работу поврежденного оборудования, говорится в заметке. Люди от атаки РФ не пострадали. Кроме того, отмечается, что удар 28 ноября "не повлияет на предоставление услуг украинским потребителям и клиентам".

Обстрел Нафтогаза — сообщение компании об ударе 28 ноября Фото: Скриншот

Обстрел Нафтогаза — детали событий 28 ноября

В соцсетях компании можно отыскать информацию о предыдущих ударах РФ по инфраструктуре. В частности, россияне совершили обстрел Нафтогаза два раза в марте (22 и 24 марта) и в апреле (11 апреля и 27 апреля) 2024 года. 24 марта все российские ракеты направлялись на объекты на западе Украины, сообщил СЕО "Нафтогаза" Алексей Чернышов на странице Facebook. Во время одного из следующих ударов, 11 апреля, карта с траекторией движения ракет показала единственную точку во Львовской области, куда они направлялись. В отчете командования указывалось, что россияне применили и ракеты "Кинжал", и Х-101, и "Шахеды".

Обстрел Нафтогаза — архивная карта удара РФ 11 апреля 2024 года Фото: Telegram

Между тем издание "Экономическая правда" пообщалась с представителем компании в сентябре 2024 года. Сотрудник подтвердил обстрел Нафтогаза и заявил, что хранилища и другие объекты страдают от ударов РФ с первых дней вторжения. Особенно они участились именно весной 2024: атаки назвали "концентрированными". Кроме того, журналисты нашли отчет минобороны РФ от 26 августа: в нем россияне отчитываются об ударах по газокомпрессорным станциям в трех областях — Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской. Впрочем, издание отмечает, что, например, 11 хранилищ, в которых может храниться суммарно до 31 млрд куб. м газа, расположены на глубине от 400 м до 2 км и российские ракеты до них не достанут.

Отметим, Воздушное командование ВСУ в отчете от 28 ноября о ракетном ударе РФ прямо не сообщало об обстреле Нафтогаза. В отчете указано, что россияне запустили 188 средств поражения, среди них — крылатые ракеты "Калибр" и Х-101: удалось сбить 76 из 85 ракет. Взрывы раздавались в ряде областей Украины, в том числе во Львовской области, а также в Ровенской и Волынской. В частности, во время воздушной атаки командование предупреждало о минимум двух ракетах, которые направлялись на Стрый, а утром глава Дрогобычской МВА сообщил о поражении энергообъекта.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об особенности ракет, которыми РФ била по Украине 28 ноября.