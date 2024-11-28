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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Ракеты летели на Стрый и Дрогобыч: РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Львовщины, — ОВА

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Фото: Из открытых источников | ВС РФ атаковали ракетами Львовскую область и город Стрый (иллюстративное фото)

Российские ракеты дважды угрожали городу Стрый Львовской области, свидетельствуют сообщения Воздушных сил ВСУ во время атаки РФ 28 ноября. Во Львовской ОВА подтвердили удар по энергетике.

Ночью и утром 28 ноября средства поражения ВС РФ добрались до западных областей Украины и угрожали гражданской инфраструктуре во Львовской области. В регион долетела минимум одна ракета. Согласно данным областной военной администрации, поврежден объект энергетики. О последствиях российской атаки глава Львовской ОВА написал в Telegram-канале.

Сообщение Козицкого о последствиях массированного обстрела РФ появилось в 9:07, после серии предупреждений Воздушных сил о пусках "Шахедов", крылатых ракет "Калибр" и Х-101. Чиновник лаконично написал об ударе по энергетической инфраструктуре и пообещал, что детали расскажет позже.

Удар РФ, 28 ноября, Львовская область, Козицкий Fullscreen
Удар РФ 28 ноября — Козицкий о последствиях для Львовской области
Фото: Скриншот

Городской голова Львова Андрей Садовый добавил некоторые подробности к ночной атаке ВС РФ 28 ноября. В частности, в 8:23 мэр написал, что на территории Львовской области есть одна российская ракета и призвал людей быть в укрытиях. О других средствах поражения чиновник не сообщал.

Удар РФ, 28 ноября, Львов, Львов, Львов, Садовый, Львовская область Fullscreen
Удар РФ 28 ноября — Садовый о последствиях для Львовской области
Фото: Скриншот

Позже появилось сообщение на странице Facebook главы Дрогобычской МВА Степана Кулиняка. Чиновник написал, что на территории общины есть попадание по объекту критической инфраструктуры. Данных о пострадавших пока нет, а на месте удара работают соответствующие службы, говорится в заметке.

Удар РФ 28 ноября, Дрогобыч, удар РФ, удар РФ Fullscreen
Удар РФ 28 ноября — о последствиях для Дрогобыча Львовской области
Фото: Скриншот

Между тем в Telegram-канале АК "Львовоблэнерго" появилось сообщение о введении аварийных отключений в регионе. Других деталей массированного российского удара не было.

Удар РФ 28 ноября — детали атаки на Львовскую область

Воздушные силы ВСУ в течение ночной и утренней атаки 28 ноября несколько раз упоминали об угрозе для Львовской области. В частности, российская ракета угрожала региону в 6:20, говорится в одном из сообщений. Населенный пункт, к которому она подлетала — это Стрый: здесь расположено газохранилище и высоковольтные подстанции. В 8:28 появилось еще одно предупреждение об атаке РФ на указанный город.

Удар РФ, 28 ноября, Львовская область, Воздушные силы Fullscreen
Удар РФ 28 ноября — Воздушные силы о Львовской области
Фото: Скриншот
Удар РФ, 28 ноября, Львовская область, Воздушные силы, ракеты Стрый Fullscreen
Удар РФ 28 ноября — Воздушные силы о Львовской области и Стрый
Фото: Скриншот

Отметим, ранее Фокус писал о ходе и последствиях российской атаки 28 ноября. В частности, согласно данным мониторинговых каналов, сначала под угрозой ракет и дронов были центральные и южные области — Киев и Киевская область, Одесская и Кировоградская область. Впоследствии стало известно о ракетах, которые пролетели через центр и добрались до западных регионов. В Винницкой ОГА сообщили о взрывах, о повреждении жилых домов и ранении одного человека. Тем временем в Луцке и Ровно написали об ударе по энергетике и о частичном отключении электроснабжения. Глава Министерства энергетики Герман Галущенко предупредил украинцев о введении аварийных отключений.

Напоминаем, 28 ноября издание Reuters рассказало о реакции администрации Джо Байдена на ядерные угрозы президента РФ Владимира Путина.