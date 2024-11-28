Ракеты летели на Стрый и Дрогобыч: РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Львовщины, — ОВА

Российские ракеты дважды угрожали городу Стрый Львовской области, свидетельствуют сообщения Воздушных сил ВСУ во время атаки РФ 28 ноября. Во Львовской ОВА подтвердили удар по энергетике.

Ночью и утром 28 ноября средства поражения ВС РФ добрались до западных областей Украины и угрожали гражданской инфраструктуре во Львовской области. В регион долетела минимум одна ракета. Согласно данным областной военной администрации, поврежден объект энергетики. О последствиях российской атаки глава Львовской ОВА написал в Telegram-канале.

Сообщение Козицкого о последствиях массированного обстрела РФ появилось в 9:07, после серии предупреждений Воздушных сил о пусках "Шахедов", крылатых ракет "Калибр" и Х-101. Чиновник лаконично написал об ударе по энергетической инфраструктуре и пообещал, что детали расскажет позже.

Удар РФ 28 ноября — Козицкий о последствиях для Львовской области Фото: Скриншот

Городской голова Львова Андрей Садовый добавил некоторые подробности к ночной атаке ВС РФ 28 ноября. В частности, в 8:23 мэр написал, что на территории Львовской области есть одна российская ракета и призвал людей быть в укрытиях. О других средствах поражения чиновник не сообщал.

Удар РФ 28 ноября — Садовый о последствиях для Львовской области Фото: Скриншот

Позже появилось сообщение на странице Facebook главы Дрогобычской МВА Степана Кулиняка. Чиновник написал, что на территории общины есть попадание по объекту критической инфраструктуры. Данных о пострадавших пока нет, а на месте удара работают соответствующие службы, говорится в заметке.

Удар РФ 28 ноября — о последствиях для Дрогобыча Львовской области Фото: Скриншот

Между тем в Telegram-канале АК "Львовоблэнерго" появилось сообщение о введении аварийных отключений в регионе. Других деталей массированного российского удара не было.

Удар РФ 28 ноября — детали атаки на Львовскую область

Воздушные силы ВСУ в течение ночной и утренней атаки 28 ноября несколько раз упоминали об угрозе для Львовской области. В частности, российская ракета угрожала региону в 6:20, говорится в одном из сообщений. Населенный пункт, к которому она подлетала — это Стрый: здесь расположено газохранилище и высоковольтные подстанции. В 8:28 появилось еще одно предупреждение об атаке РФ на указанный город.

Удар РФ 28 ноября — Воздушные силы о Львовской области Фото: Скриншот Удар РФ 28 ноября — Воздушные силы о Львовской области и Стрый Фото: Скриншот

Отметим, ранее Фокус писал о ходе и последствиях российской атаки 28 ноября. В частности, согласно данным мониторинговых каналов, сначала под угрозой ракет и дронов были центральные и южные области — Киев и Киевская область, Одесская и Кировоградская область. Впоследствии стало известно о ракетах, которые пролетели через центр и добрались до западных регионов. В Винницкой ОГА сообщили о взрывах, о повреждении жилых домов и ранении одного человека. Тем временем в Луцке и Ровно написали об ударе по энергетике и о частичном отключении электроснабжения. Глава Министерства энергетики Герман Галущенко предупредил украинцев о введении аварийных отключений.

Напоминаем, 28 ноября издание Reuters рассказало о реакции администрации Джо Байдена на ядерные угрозы президента РФ Владимира Путина.