После разрешения Украине бить вглубь РФ: В США отвергают вариант "ядерки" после угроз Путина

Разведывательные службы США убеждены в маловероятном сценарии ядерного удара со стороны РФ в ответ на разрешение для Украины бить западным вооружением вглубь территории РФ.

Разведка США убеждена, что решение Вашингтона разрешить Украине наносить удары вглубь территории РФ не увеличило рисков ядерной атаки со стороны России. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на пять источников в американской разведке.

Собеседники сообщили журналистам, что по результатам последних оценок, которые были проведены в течение семи месяцев, был сделан вывод о том, что ядерная эскалация "вряд ли будет следствием" в случае предоставления Украине разрешения на дальнобойные удары западным вооружением.

"Оценки были последовательными: ATACMS не изменят ядерные расчеты России", — сказал один из помощников конгрессмена, ознакомленный с разведданными.

По мнению аналитиков, пишет СМИ, запуск Россией на прошлой неделе новой баллистической ракеты должен был стать предупреждением Вашингтону и его европейским союзникам, однако также не изменил этого вывода. Собеседники добавили, что эти разведданные помогли "направить часто противоречивые дебаты" о вопросе, нужно ли Вашингтону ослаблять ограничения на использование Украиной американского оружия и подвергнуться риску "разозлить Путина".

СМИ подчеркивает, что сначала сопротивлялся такому шагу [разрешение на дальнобойные удары — ред.] из-за опасений эскалации и непонятной реакции Путина, однако президент Джо Байден изменил свое мнение после вступления войск КНДР в войну на стороне РФ

Некоторые чиновники до сих пор опасались таких сценариев, однако потом признали их преувеличенными. Несмотря на то, общая ситуация в Украине очерчена в документах разведки США как "опасная", и возможность ядерной эскалации остается.

РФ ударила по Днепру ракетой "Орешник" — что известно

21 ноября РФ впервые ударила по Украине дальнобойной баллистической ракетой. По данным Воздушных сил, ВС РФ атаковали предприятия и критическую инфраструктуру Днепра межконтинентальной баллистической ракетой, выпущенной из Астраханской области.

В тот же день лидер РФ Владимир Путин сообщил, что ВС РФ осуществили удар по городу Днепр с использованием ракеты "Орешник". Президент РФ заявил, что современные средства ПВО не способны перехватить такие ракеты, поскольку они атакуют цели со скоростью 10 махов, это 2,5–3 километра в секунду.

22 ноября Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что у РФ в арсенале может быть до 10 ракет "Орешник". По словам заместителя начальника украинской разведки Вадима Скибицкого, противник пытается использовать украинскую территорию для тестовых исследований своего вооружения.

Позже начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал о ракете, которой ВС РФ ударили по Днепру. По его словам, РФ имела только два образца экспериментальной ракеты "Кедр", и одна из них была выпущена по Днепру.