Після дозволу Україні бити вглиб РФ: У США відкидають загрозу "ядерки" після погроз Путіна

Розвідувальні служби США переконані у малоймовірному сценарії ядерного удару з боку РФ у відповідь на дозвіл для України бити західним озброєнням углиб території РФ.

Розвідка США переконана, що рішення Вашингтона дозволити Україні завдавати ударів вглиб території РФ не збільшило ризиків ядерної атаки з боку Росії. Про це пише видання Reuters за посилання на п'ять джерел в американській розвідці.

Співрозмовники повідомили журналістам, що за результатами останніх оцінок, які були проведені протягом семи місяців, було зроблено висновок про те, що ядерна ескалація "навряд чи буде наслідком" у випадку надання Україні дозволу на далекобійні удари західним озброєнням.

"Оцінки були послідовними: ATACMS не змінять ядерні розрахунки Росії", — сказав один з помічників конгресмена, ознайомлений з розвідданими.

На думку аналітиків, пише ЗМІ, запуск Росією минулого тижня нової балістичної ракети мав стати попередженням Вашингтону і його європейським союзникам, однак також не змінив цього висновку. Співрозмовники додали, що ці розвіддані допомогли "спрямувати часто суперечливі дебати" про питання, чи потрібно Вашингтону послаблювати обмеження на використання Україною американської зброї та наразитися на ризик "розсердити Путіна".

ЗМІ підкреслює, що спочатку чинився опір такому кроку [дозвіл на далекобійні удари — ред.] через побоювання ескалації та незрозумілої реакції Путіна, однак президент Джо Байден змінив свою думку після вступу військ КНДР до війни на боці РФ.

Деякі посадовці досі побоювалися таких сценаріїв, однак потім визнали їх перебільшеними. Попри те, загальна ситуація в Україні окреслена в документах розвідки США як "небезпечна", і можливість ядерної ескалації залишається.

РФ вдарила по Дніпру ракетою "Орешник" — що відомо

21 листопада РФ уперше вдарила по Україні далекобійною балістичною ракетою. За даними Повітряних сил, ЗС РФ атакували підприємства і критичну інфраструктуру Дніпра міжконтинентальною балістичною ракетою, випущеною з Астраханської області.

Того ж дня лідер РФ Володимир Путін повідомив, що ЗС РФ здійснили удар по місту Дніпро з використанням ракети "Орешник". Президент РФ заявив, що сучасні засоби ППО не здатні перехопити такі ракети, оскільки вони атакують цілі зі швидкістю 10 махів, це 2,5–3 кілометри на секунду.

22 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що у РФ в арсеналі може бути до 10 ракет "Орешник". За словами заступника начальника української розвідки Вадима Скібіцького, противник намагається використовувати українську територію для тестових досліджень свого озброєння.

Пізніше начальник ГУР Кирило Буданов розповів про ракету, якою ЗС РФ ударили по Дніпру. За його словами, РФ мала лише два зразки експериментальної ракети "Кедр", і одна з них була випущена по Дніпру.