У РФ в арсенале может быть до 10 ракет "Орешник": в ГУР поделились деталями
По словам заместителя начальника украинской разведки Вадима Скибицкого, противник пытается использовать украинскую территорию для тестовых исследований своего вооружения.
Россия 21 ноября нанесла по Днепру удар баллистической ракетой "Орешник" и таких в арсенале у противника может быть около 10 штук. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Вадим Скибицкий, передает "Укринформ".
По его словам, обстрел центрального украинского региона произошел в рамках испытания вооружения. Если это было действительно исследовательско-боевое использование, тогда РФ могла накопить не менее 10 единиц ракет.
"Для того, чтобы запустить ракету в серийное производство, нужно провести минимум десять испытаний. Мы это видели на "Булаве" морского базирования, когда была половина успешных, а половина неуспешных пусков", — заявил Вадим Скибицкий.
Отдельно заместитель начальника украинской разведки добавил, что на месте прилета баллистической ракеты были найдены осколки вражеского вооружения.
"Россия, используя войну, сделала тестовое исследование нового ракетного комплекса в боевых условиях. Это исследовательско-боевое использование", — продолжил Вадим Скибицкий.
Перед этим в ГУР МОУ утверждали, что запуск ракеты осуществлялся из комплекса "Кедр". Вооружение имело шесть боевых частей и каждая из них несла шесть суббоеприпасов. Примечательно, что скорость полета в 11 раз превышает скорость звука.
Ракетный комплекс "Кедр" противник уже испытывал минимум дважды — в октябре 2023 и в июне 2024 года.
Напомним, 22 ноября сообщалось, что РФ создала ракету "Орешник", нарушив договоренности заключенные с США, о чем написали в Forbes. Журналисты подтвердили, что "Орешник" создали на основе другой баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".
Накануне в Белом доме заявили, что Украина знала о подготовке Россией удара "Орешником". В свою очередь в пресс-службе Кремля заявили, что за полчаса до удара сообщили о нем США в автоматическом режиме, но не делали это спланировано.