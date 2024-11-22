"Точно не серийное изделие": Буданов рассказал о ракете, которой ВС РФ ударили по Днепру (видео)

В октябре россияне должны были изготовить два образца экспериментальной ракеты "Кедр". Одна из них, рассказал глава ГУР Кирилл Буданов, была выпущена по Днепру.

Российский президент Владимир Путин откровенно и публично заявил, что для удара по Днепру была применена ракета "Орешник", но это просто название научно-исследовательской работы. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Глава разведки уточнил, что т.н. "Орешник" является просто шифром, а сама баллистическая ракетная система большой дальности называется "Кедр" и является носителем ядерной боеголовки.

Ракета, которая была использована оккупантами в безъядерном варианте, содержала в себе шесть блоков с суббоеприпасами и сейчас экспертиза устанавливает, какая именно взрывчатка там была, — рассказал Буданов.

Он отметил, что данная ракета была экспериментальной, ведь ГУР МОУ точно установило, что по состоянию на октябрь россияне должны были сделать два доступных образца.

"Возможно, сделали немножко больше, но поверьте, это опытный образец", — рассказал Буданов, подчеркнув, что это еще точно не серийное изделие.

В то же время заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий не исключает, что в арсенале противника может быть около 10 таких ракет. Поскольку чтобы запустить вооружение в серийное производство, нужно провести не менее десяти испытаний.

Ранее ГУР сообщало, что пуски ракетным комплексом "Кедр", который оснащен шестью боевыми частями с шестью суббоеприпасами, проводились из Астраханской области. Подлетное время до попадания в Днепре составляло 15 минут.

В Пентагоне заявили, что россияне создали экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник" на основе баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".