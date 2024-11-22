ГУР сообщило об атаке Днепра новым комплексом РФ "Кедр": что о нем известно

По информации разведки, новая ракета "Кедр" насчитывает шесть боевых частей, у каждой из которых — столько же дополнительных суббоеприпасов. Скорость ракеты на конечном участке траектории — свыше 8 575 км/ч.

21 ноября российские войска атаковали Днепр новым баллистическим оружием — ракетным комплексом "Кедр". Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины в Telegram.

По информации ведомства, пуски производились из Астраханской области. Подлетное время до попадания в Днепре составило 15 минут.

Ракета с шестью боевыми частями также оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость ракеты на конечном участке траектории — свыше 11 Махов (8 575 км/ч).

Ракетный комплекс "Кедр" разрабатывали сразу несколько предприятий:

Московский институт теплотехники;

Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады";

Главное особое конструкторское бюро "Прожектор";

концерн "Созвездие";

НПП "Спецэнергомеханика";

НИ центр спецтехники и конверсии "Континент".

Испытания комплекса состоялись на полигоне Капустин Яр в Астраханской области осенью прошлого и летом 2024 года.

РФ атаковала Днепр комплексом Кедр

Четыре года назад российские госСМИ писали о возможной разработке нового ракетного комплекса с маркировкой "Кедр". Утверждалось, что речь идет о стратегическом РК "нового поколения".

Официально никакие технических характеристики комплекса не раскрывались, также не сообщалось о предприятиях, занимавшихся его разработкой.

Уже в 2021 появилась информация о первых летных учениях. Отмечалось, что у ракетного комплекса должна была быть твердотопливная ракета для запусков из шахтных и подвижных пусковых установок. Сообщалось, что "Кедр" был призван заменить МБР "Ярс".

Удар по Днепру ракетой Кедр

Новый ракетный комплекс "Кедр" использовался для удара по Украине, а главным направлением атаки стал город Днепр. В Воздушных силах сообщили, что РФ впервые применила для удара по Украине межконтинентальную баллистическую ракету.

В сети появились данные о том, что российские войска, вероятно, выпустили по Днепру ракету "Рубеж". Российский диктатор Владимир Путин выступил с заявлением о том, что по Днепропетровской области нанесли удар ракетной системой средней дальности "Орешник". Аналитики допустили, что "Орешник" — это на самом деле "Рубеж", и что в РФ намеренно меняют названия ракет.

Напомним, что 22 ноября мировые СМИ отреагировали на удар "Орешником" по Днепру.

Также сообщалось, что, по мнению журналиста Вадима Денисенко, удар "Орешником" приблизил новый Карибский кризис.