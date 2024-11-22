ГУР повідомило про атаку Дніпра новим комплексом РФ "Кедр": що про нього відомо

За інформацією розвідки, нова ракета "Кедр" налічує шість бойових частин, кожна з яких має стільки ж додаткових суббоєприпасів. Швидкість ракети на кінцевій ділянці траєкторії — понад 8 575 км/год.

21 листопада російські війська атакували Дніпро новою балістичною зброєю — ракетним комплексом "Кедр". Про це повідомило Головне управління розвідки МО України в Telegram.

За інформацією відомства, пуски проводилися з Астраханської області. Підлітний час до потрапляння в Дніпрі становив 15 хвилин. Ракета з шістьма бойовими частинами також оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість ракети на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів (8 575 км/год).

Ракетний комплекс "Кедр" розробляли відразу кілька підприємств:

Московський інститут теплотехніки;

Федеральний науково-виробничий центр "Титан-Барикади";

Головне особливе конструкторське бюро "Прожектор";

концерн "Сузір'я";

НВП "Спеценергомеханіка";

НД центр спецтехніки та конверсії "Континент".

Випробування комплексу відбулися на полігоні Капустин Яр в Астраханській області восени минулого і влітку 2024 року.

РФ атакувала Дніпро комплексом Кедр

Чотири роки тому російські держЗМІ писали про можливе розроблення нового ракетного комплексу з маркуванням "Кедр". Стверджувалося, що йдеться про стратегічний РК "нового покоління".

Офіційно жодних технічних характеристик комплексу не розкривали, також не повідомляли про підприємства, які займалися його розробкою.

Уже у 2021 з'явилася інформація про перші льотні навчання. Зазначалося, що ракетний комплекс мав мати твердопаливну ракету для запусків із шахтних і рухомих пускових установок. Повідомляли, що "Кедр" був покликаний замінити МБР "Ярс".

Удар по Дніпру ракетою Кедр

Новий ракетний комплекс "Кедр" використовувався для удару по Україні, а головним напрямком атаки стало місто Дніпро. У Повітряних силах повідомили, що РФ уперше застосувала для удару по Україні міжконтинентальну балістичну ракету.

У мережі з'явилися дані про те, що російські війська, ймовірно, випустили по Дніпру ракету "Рубеж". Російський диктатор Володимир Путін виступив із заявою про те, що по Дніпропетровській області завдали удару ракетною системою середньої дальності "Ліщина". Аналітики припустили, що "Орєшнік" — це насправді "Рубеж", і що у РФ навмисно змінюють назви ракет.

Нагадаємо, що 22 листопада світові ЗМІ відреагували на удар "Ліщини" по Дніпру.

Також повідомлялося, що, на думку журналіста Вадима Денисенка, удар "Ліщиком" наблизив нову Карибську кризу.