Путин вымаливает звонок от Трампа. Как удар "Орешником" приблизил новый Карибский кризис

Путин начал игру в Карибский кризис-2, и это главная игра его жизни, пишет журналист Вадим Денисенко. Но игра в ядерную эскалацию может плохо закончиться для российского диктатора: в Кремле есть группа лиц, готовых изолировать его в бункере, отстранив от руководства страной