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Путин вымаливает звонок от Трампа. Как удар "Орешником" приблизил новый Карибский кризис
Путин начал игру в Карибский кризис-2, и это главная игра его жизни, пишет журналист Вадим Денисенко. Но игра в ядерную эскалацию может плохо закончиться для российского диктатора: в Кремле есть группа лиц, готовых изолировать его в бункере, отстранив от руководства страной
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Выступление Путина с завуалированными ядерными угрозами. Что все это значит?
- Путин начал игру в Карибский кризис-2, и это главная игра его жизни. Он всегда мечтал переиграть этот кризис и взять на слабо США, потому что считает, что именно тогда Хрущев мог сломать ход истории, и если бы тогда не испугался, США были бы сломлены.
- Он вообще все делает исключительно с оглядкой на США и во всем апеллирует к США.
- Он сужает себе поле для маневров. Максимально подняв ставки, требуя (прося), чтобы Трамп ему позвонил первым. Это вообще идея-фикс, чтобы ему позвонили и начали с ним разговаривать. Сам по себе разговор для него будет означать в его воображении, что его боятся. А это важнее договоренностей. Будучи трусом по натуре, он всегда получает наслаждение от страха противника.
- Российские элиты перепуганы и точно уже считают, что надо что-то с этим делать. Они ему не простят этого испуга, как бы это странно не звучало сейчас. Он окончательно нарушает все договоры. Но теперь он не просто делает их беднее, он делает их соучастниками убийства самих себя. А на коллективный суицид они не готовы. И это обязательно будет менять настроения элит. Хотя и с оттяжкой во времени.
- Очень интересно, но Китай молчит. Китай считает, что это его шанс на переговоры с США. Вообще, ядерный удар им может быть выгоден, потому что тогда США вынуждены будут идти к ним на переговоры. Правда, тогда неизвестным будет оставаться то, как и кто извне сыграет в смену власти в РФ. Плюс появится фактор КНДР, хотя этот фактор Китай может относительно легко решить, задушив Кима в объятиях.
- В окружении Путина точно есть группа людей, которой выгоден ядерный удар, потому что тогда они смогут изолировать Путина в бункере. Думаю, эту группу возглавляет Кириенко.
- Впервые за эти три года могу сказать, что появляется угроза ядерного удара. Пока небольшая, но она есть. И главная причина — заинтересованность группы людей в окружении Путина, которые будут подогревать его амбиции, чтобы потом его изолировать и свергнуть.
- Главный вопрос теперь опять один: мы являемся объектами. И здесь у нас, как и 24.02.22, есть только одна игра — не испугаться, чтобы стать субъектами. В 2022 году нам это удалось. Удастся и теперь.
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