Почему Кириенко заговорил о скором мире.

Российские СМИ контролируемо спустили информацию о том, что во время встречи первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко с думской фракцией "Единой России" было заявлено о необходимости готовиться к скорейшему миру.

Кириенко заявил, что нужно быть готовыми к тому, что миллионы людей могут вернуться к мирной жизни.

Итак, что это значит?

До марта всё равно ничего не будет. Нынешнее заявление необходимо властям для поддержания позитивных настроений в обществе на фоне ухудшения экономической ситуации и развертывания новой волны бензинового кризиса. Перед окончанием войны россияне должны разработать какие-то очередные запреты. Подготовка к окончанию войны начнется именно с этого, и мы это сразу увидим. Пока никаких признаков не видно. Но даже такая подготовка ничего не будет значить. Россияне всегда смогут сказать, что мирные переговоры сорвали украинцы, европейцы и рептилоиды, управляющие миром. Для особо доверчивых напомню: примерно то же самое и при схожих обстоятельствах Кириенко говорил два года назад.

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