Мир к марту: почему Кремль заговорил о том, что России надо готовиться к окончанию войны
Один из главных кремлевских деятелей Сергей Кириенко внезапно заговорил о подготовке России к мирной жизни. Впрочем, для политического аналитика Вадима Денисенко ничего неожиданного в этом нет: примерно такие же слова Кириенко произносил и два года назад, а реального мира следует ждать не ранее марта.
Почему Кириенко заговорил о скором мире.
Российские СМИ контролируемо спустили информацию о том, что во время встречи первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко с думской фракцией "Единой России" было заявлено о необходимости готовиться к скорейшему миру.
Кириенко заявил, что нужно быть готовыми к тому, что миллионы людей могут вернуться к мирной жизни.
Итак, что это значит?
- До марта всё равно ничего не будет. Нынешнее заявление необходимо властям для поддержания позитивных настроений в обществе на фоне ухудшения экономической ситуации и развертывания новой волны бензинового кризиса.
- Перед окончанием войны россияне должны разработать какие-то очередные запреты. Подготовка к окончанию войны начнется именно с этого, и мы это сразу увидим. Пока никаких признаков не видно.
- Но даже такая подготовка ничего не будет значить. Россияне всегда смогут сказать, что мирные переговоры сорвали украинцы, европейцы и рептилоиды, управляющие миром.
- Для особо доверчивых напомню: примерно то же самое и при схожих обстоятельствах Кириенко говорил два года назад.
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