Мишустин, Патрушев, Кириенко, Собянин: кто может прийти на смену Путину

В воскресенье президент России Владимир Путин в очередной раз победил на выборах. Партия "Единая Россия", которая на протяжении многих лет поддерживает "вечного лидера" страны, вновь получит большинство мест в Государственной Думе — нижней палате парламента.

В ходе каждого избирательного цикла Путину задавали вопросы о том, кто когда-нибудь сможет занять его место, но он намеренно не давал ни своей стране, ни миру однозначного ответа. Созданная им система власти, в которой только он один принимает важные решения, гарантирует, что никто не сможет накопить достаточно власти, чтобы бросить ему прямой вызов. В стране отсутствует явный преемник. Вместо этого Россией правят кланы, представляющие спецслужбы, вооруженные силы и соперничающие бизнес-элиты.

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И хотя некоторые, по крайней мере из числа сторонников оппозиции, с нетерпением ждут наступления эпохи после Путина, преемник Путина — в случае его ухода в отставку или смерти на посту — с гораздо большей вероятностью будет сформирован по его образу и подобию, чем по образу тех, кто ему противостоит.

Вот семь основных претендентов, которые соответствуют этому описанию.

Михаил Мишустин. Премьер-министр, 60 лет

Первым в официальной линии преемственности стоит премьер-министр Михаил Мишустин, который, согласно Конституции России, в случае необходимости автоматически вступает в должность президента — именно так Путин стал исполняющим обязанности президента после отставки Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года.

Когда Мишустин был назначен в 2020 году, его считали чисто прагматичным выбором — технократом, возглавлявшим Федеральную налоговую службу и имевшим репутацию эффективного, но аполитичного руководителя, хорошо известного в деловых кругах, но практически неизвестного широкой российской общественности.

Его отличало отсутствие политического веса. Он не принадлежал ни к одной партии, не был известен широкой публике, не входил в элиту спецслужб, близкую к Путину, и никогда не проявлял особого интереса к высоким должностям. Все это вместе делало его кандидатуру малорискованным выбором.

С тех пор полномочия Мишустина, особенно в экономической сфере, расширились, и ему было поручено возглавить совет, занимающийся вопросами военных закупок. Однако для самого влиятельного лагеря — элиты спецслужб, известной как "силовики", которая обладает огромным влиянием в сфере внешней политики и безопасности, — он по-прежнему остается посторонним человеком, что может ограничить его шансы на занятие высшего поста.

Алексей Дюмин. Бывший телохранитель, ныне секретарь Государственного совета, 54 года

Алексей Дюмин, бывший телохранитель Путина, который присоединился к охране президента в 1999 году и много лет проработал в Федеральной службе охраны, прошел путь по служебной лестнице и занимал ключевые посты в сфере безопасности и вооруженных сил, что делает его одним из самых "закаленных в боях" кандидатов в этом списке.

Он занимал должность заместителя начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) и возглавлял Силы специальных операций России, в рамках которых курировал незаконную аннексию Крыма в 2014 году. Позже он некоторое время работал заместителем министра обороны. В 2016 году его назначили губернатором Тулы, а в 2024 году — секретарем Государственного совета.

Дюмин уже давно считается серьезным претендентом на преемственность благодаря своей близости к Путину и опыту работы как в вооруженных силах, так и на государственной службе. Путин все чаще продвигает по службе сотрудников своей личной охраны именно из-за личного доверия, сложившегося за долгие годы.

Ранее ходили слухи о том, что Дюмин может занять пост министра обороны, однако когда в мае 2024 года Путин произвел перестановки в министерстве, он отдал эту должность экономисту Андрею Белоусову, а Дюмина назначил помощником в Кремле, курирующим оборонную промышленность — должность, которую аналитики характеризуют как фактически "теневую" министерскую роль.

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Дмитрий Патрушев. Вице-премьер и сын бывшего главы ФСБ, 48 лет

Дмитрий Патрушев олицетворяет то, что российские исследователи называют "кланом восходящих князей России" — сыновей чрезвычайно влиятельных ветеранов путинской России, которые пережили десятилетия бурных потрясений и поднялись на вершину властной иерархии.

Его отец — Николай Патрушев, бывший директор ФСБ и секретарь Совета безопасности, который знаком с Путиным с 1970-х годов и является одним из самых доверенных членов его ближайшего окружения.

Младший Патрушев провел большую часть своей карьеры в банковском секторе, после того как по настоянию отца окончил академию ФСБ. Близость его отца к Путину и его опыт работы в спецслужбах обеспечат передачу влияния "силовиков"-сторонников жесткой линии новому поколению.

В 2024 году Николай Патрушев безуспешно пытался добиться назначения своего сына на пост премьер-министра вместо Мишустина. Вместо этого его сына назначили заместителем премьер-министра.

Борис Ковальчук. Председатель Счетной палаты, 48 лет

Как и Патрушев, Борис Ковальчук представляет "дворянство" — он является сыном Юрия Ковальчука, олигарха, которого давно считают одним из самых влиятельных людей в России, несмотря на то что он никогда не занимал никаких государственных должностей. Его часто называют личным банкиром Путина и его ближайшим другом.

Власть семьи Ковальчуков основана на их империи, состоящей из медиакомпаний, банков и научных учреждений, однако они не входят в состав классического силового истеблишмента.

Ковальчук также лоббировал продвижение своего сына в 2024 году, по некоторым данным, надеясь, что Путин поставит Бориса Ковальчука во главе "Роснефти" или "Газпрома" — ведущих энергетических корпораций страны. Вместо этого Путин назначил Бориса Ковальчука главой Счетной палаты, что было широко расценено как разочарование для семьи Ковальчуков.

Денис Мантуров. Первый заместитель премьер-министра, 57 лет

Сын высокопоставленного советского дипломата и протеже Сергея Чемезова — главы "Ростеха", конгломерата, контролирующего российский военно-промышленный комплекс, — возглавлял Министерство промышленности и торговли более десяти лет, после чего его полномочия резко расширились.

В 2022 году ему было поручено курировать оборонную промышленность, а два года спустя он был назначен первым заместителем премьер-министра с задачей обеспечить согласованность действий правительства с военными усилиями в Украине.

Его связи с оборонной промышленностью обеспечивают ему неформальный авторитет среди силовиков, даже несмотря на отсутствие у него собственного опыта работы в спецслужбах. Однако курирование военного производства и экономической стороны войны также может стать для него потенциальной проблемой. Его влияние тесно связано с состоянием военной экономики и, вероятно, зависит от того, как закончится война.

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Сергей Собянин. Мэр Москвы, 68 лет

Начав свою карьеру с поста губернатора в Сибири, в 2005 году он стал руководителем администрации президента Путина, затем возглавил предвыборную кампанию Медведева в 2008 году, а в 2010 году был назначен мэром Москвы — должность, которую занимает по сей день. Ему приписывают заслугу в превращении города в благоустроенную высокотехнологичную столицу. Собянин ближе к бизнес-элите, чем к спецслужбам, однако его управленческие качества пользуются популярностью не только в столице.

Сергей Кириенко. Руководитель отдела внутренней политики Кремля, 64 года

Ставший в 1998 году при Ельцине самым молодым премьер-министром в истории России, он пробыл на этом посту всего четыре месяца — до разразившегося финансового кризиса. Его помнят за одно судьбоносное решение — он назначил Путина главой ФСБ, службы внутренней безопасности и главного преемника КГБ.

Позже Кириенко возглавил государственную атомную корпорацию "Росатом", а в настоящее время занимает должность руководителя отдела внутренней политики Кремля, где ему приходилось решать некоторые из самых сложных политических проблем Путина. В частности, он координировал проведение конституционного референдума 2020 года, позволившего Путину оставаться у власти до 2036 года, управлял избирательными циклами, а также курировал аннексию и управление оккупированными территориями Украины.

Одним из факторов, играющих в пользу Кириенко, является его роль в формировании круга лиц, приходящих к власти в стране. Он создал целую серию инициатив по гражданскому воспитанию, направленных на подготовку лояльного нового поколения чиновников; последней из них стала программа "Время героев", в рамках которой ветераны войны готовятся к карьере на государственной службе — это часть того, что Кремль называет "формированием новой элиты".

Пока что результаты неоднозначны. Большинство выпускников заняли скорее консультативные или номинальные должности, нежели получили реальную власть. Однако если проект наберет обороты, Кириенко может обзавестись целым корпусом лояльных протеже, распределенных по всем уровням бюрократического аппарата.

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