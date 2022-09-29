Преемники Путина: Politico назвало 12 претендентов на место российского диктатора

Бывший охранник Путина Дюмин, секретарь Совбеза Патрушев, глава ЧВК "Вагнера" Пригожин могли бы возглавить РФ при разных сценариях — начиная от "мягкого" транзита власти, заканчивая переворотом, считают СМИ.

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Ход полномасштабной войны РФ против Украины повышает вероятность того, что правление российского лидера Владимира Путина спустя 22 года подходит к концу, однако на данный момент неизвестно, придется ли для этого кому-то подтолкнуть президента покинуть свое кресло, либо на это пойдет сам глава Кремля. Существует ряд вероятных кандидатур, которые могли бы занять место Путина после смены власти, пишет издание Politico.

Выбор Путина: президент РФ сам выбирает преемника

Журналисты отмечают, что шанс, что Путин добровольно уступит место новому лидеру, является мизерным, однако и не пренебрежительно малым. В случае развития такого сценария, по мнению авторов публикации, на кресло президента РФ могут претендовать следующие лица.

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ

[ + – ] Николай Патрушев

СМИ описывает Патрушева как наиболее вероятного преемника Путина. Секретарь Совбеза разделяет с действующим президентом РФ враждебное отношение к Западу в целом и к США в частности. Также издание привело две шкалы — "Вероятность" и "Опасность" (вероятно, для глобального мира, например, угроза ядерной войны в случае прихода к власти — ред.). Согласно первой Патрушев получил оценку в три "кремлевских башни" из пяти, а на второй отображены четыре "ядерных гриба" из пяти.

Дмитрий Медведев, экс-президент, зампредседателя Совбеза РФ

[ + – ] Дмитрий Медведев

По версии издания, Путин может доверять Медведеву, и в свои 57 лет тот еще достаточно молод, чтобы снова править Россией, но "его собственная судьба неразрывно связана с судьбой Путина".

Вероятность: 2 из 5

Опасность: 2 из 5

Алексей Дюмин, бывший охранник Путина, губернатор Тульской области

[ + – ] Алексей Дюмин

Журналисты называют Дюмина лояльным к Путину игроком российской политической арены. По некоторым данным, Дюмин является фаворитом российского лидера, однако его привилегированный статус "сделает его уязвимым, если в Кремле вспыхнет борьба за власть".

Вероятность: 2 из 5

Опасность: 3 из 5

Дмитрий Патрушев, сын Николая Патрушева, министр сельского хозяйства

[ + – ] Дмитрий Патрушев

44-летний сын главы Совбеза РФ работает в российском правительстве, ранее окончил академию Федеральной службы безопасности и возглавлял государственный "Россельхозбанк". В случае прихода к власти риск ядерной эскалации был бы минимальным, так как у молодого чиновника "инстинкт выживания по определению сильнее, чем у сумасшедшего диктатора, отсиживающегося в подземном бункере", пишет СМИ.

Вероятность: 1 из 5

Опасность: 1 из 5

Кремлевский заговор: Путина отстранили или убили

Тройка

[ + – ] Шойгу, Колокольцев, Бортников

По мнению журналистов, если бы Путин был свергнут, отстранен или убит, его место могло бы занять коллективное правление, например, в лице Патрушева-старшего, министра обороны Сергея Шойгу, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и начальника ФСБ Александра Бортникова.

Вероятность: 4 из 5

Опасность: 2 из 5

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

[ + – ] Михаил Мишустин

Politico отмечает, что статья 92.3 Конституции России гласит, что во всех случаях, когда президент не в состоянии выполнять свои обязанности, "их временно исполняет" премьер-министр, что ставит Мишустина в выгодное положение.

"Лысый, крепкий Мишустин служил верным кризисным менеджером, работая над тем, чтобы свести к минимуму экономические последствия западных санкций. Но есть потенциальный поворот: если Путин недееспособен, конституция прямо не позволяет ему организовать возвращение, если он выздоровеет", — говорится в материале.

Вероятность: 1 из 5

Опасность: 1 из 5

Сергей Собянин, мэр Москвы

[ + – ] Сергей Собянин

Собянин может стать претендентом на место Путина, если протесты в российской столице обострятся до такой степени, что репрессии перестанут быть действенными, а для завершения упорядоченного транзита власти потребуется конструктивное взаимодействие в политических кругах РФ, считают журналисты.

Вероятность: 1 из 5

Опасность: 2 из 5

Цветная революция: россияне восстают против Путина

Алексей Навальный, оппозиционер

[ + – ] Алексей Навальный

Активист и блогер, находящийся в заключении, мог бы стать главным кандидатом на возглавление цветной революции в России, однако его шансы стать местным Нельсоном Манделой невелики, считает издание. При этом эксперты могут представить себе сценарий, при котором Путина свергнут, а следующий лидер РФ в качестве жеста примирения с Западом освободит политических заключенных, таких как Навальный, после чего тот может постепенно включиться в борьбу за власть посредством демократических выборов.

Вероятность: 1 из 5

Опасность: 1 из 5

Михаил Ходорковский, оппозиционер, бизнесмен

[ + – ] Михаил Ходорковский

Бывший российский нефтяной магнат продолжает публично выступать с критикой Путина, однако явных подтверждений готовности Ходорковского возглавить РФ в случае революции на данный момент нет.

"Его история как безжалостного бизнесмена не забыта пожилыми россиянами, которые до сих пор хранят горькие воспоминания о хаотических годах правления Ельцина", — говорится в публикации.

Смута: Путина ждет военный переворот

Михаил Мизинцев, "мариупольский мясник", замминистра обороны РФ

[ + – ] Михаил Мизинцев

По данным издания, Мизинцев, возможно, и не является прямым претендентом на власть, однако в ближайшие дни и недели "за ним будут наблюдать" — недавно его повысили до заместителя министра обороны России на фоне того, как он руководил жестокой осадой Мариуполя, в результате которой погибли десятки мирных жителей.

Вероятность: 1 из 5

Опасность: 3 из 5

Рамзан Кадыров, президент Чеченской республики РФ

[ + – ] Рамзан Кадыров

Кадыров является одним из самых ярых сторонников войны РФ против Украины и сам называл себя "пехотинцем Путина". При этом любая попытка использовать слабость главы Кремля для продвижения своей собственной карьеры подвергла бы опасности его самого, утверждает издание со ссылкой на мнение экономиста Сергея Гуриева.

"Более вероятно, утверждает Гуриев, что Кадыров будет добиваться большей автономии или независимости Чечни, если в России произойдут политические потрясения", — говорится в публикации.

Вероятность: 1 из 5

Опасность: 5 из 5

Евгений Пригожин, соратник Путина, глава ЧВК "Вагнера"

[ + – ] Евгений Пригожин

По словам главного расследователя проекта Bellingcat Христо Грозева, "вагнеровцы в любое время поддержат Пригожина, а не Путина". Однако, как утверждает издание, для этого потребовался бы сильный переворот на фронте, когда большая часть территории, на которую претендовал Кремль с 2014 года, была бы потеряна, а толпы недовольных солдат вернулись бы домой, для участия в мятежах. Такой сценарий предусматривает "абсолютно катастрофический коллапс государства", считает эксперт по российской истории Марк Галеотти, мнение которого приводит Politico.

Вероятность: 1 из 5

Опасность: 6 из 5

Напомним, по мнению политологов, смена режима в России путем народного восстания и дальнейшая демократизация страны почти невозможна, поскольку в случае смерти Путина, к власти, вероятно, придут продолжатели путинской политики.

Ранее мы писали, что в России на фоне объявления частичной мобилизации зафиксировано снижение доверия общества к власти.