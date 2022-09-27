В России после смерти Путина может сохраниться автократия, — СМИ

По мнению политологов, демократизация России практически невозможна. Ее ожидает или продолжение нынешней политики в лице ближайшего окружения Путина, или более мягкая форма автократии, возглавляемой недовольными на сегодняшний день олигархами.

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Провалы российской армии в Украине и проводимая "частичная" мобилизация ослабила поддержку президента Владимира Путина населением РФ. Однако смена режима в России путем народного восстания и дальнейшая демократизация страны практически невозможна, поскольку в случае смерти Путина, к власти придут продолжатели путинской политики поддерживаемые олигархатом. К такому выводу пришли политологи The Washington Post. —

Аналитики отмечают, что легитимность Путина зиждется на мифе о его всесторонней компетентности. Подконтрольные правительству СМИ пытаются доносить массам, что он умело управляет российским государством, защищая его от "агрессивного Запада". Опросы общественного мнения, похоже, подтверждают это представление, поскольку показывают, что ни один другой политический деятель в РФ не приближается к 83% рейтингу одобрения Путина.

Но в автократических режимах есть свои недостатки. Политологи пишут, до последнего времени Путин успешно справлялся с любыми вызовами своему лидерству. Но российские политические институты были выхолощены до такой степени, что они не способны сдерживать принятых им решений. Главный законодательный орган РФ, Государственная Дума, не может ограничивать действий Путина, а это означает институциональную немощь, которая вместе с коррупцией и бюрократией негативно отражается на могуществе государства, в том числе и в военном контексте.

Путинская Россия, после дорогостоящей и масштабной военной модернизации в течение последнего десятилетия, на бумаге обладает впечатляющим техническим потенциалом и вооружением. Однако эффективному использованию этого потенциала мешают коррупция и плохая организация, что и подтвердилось неудачными действиями ВС РФ в Украине, что привели к большим людским потерям.

Кто вместо придет вместо Путина и какие будут последствия?

По слухам президент Путин сильно болеет, и после его смерти в президентское кресло может сесть человек из его ближайшего окружения. Например, глава Совбеза Николай Патрушев, глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин, или глава ФСБ Александр Бортников. Проблема, однако, заключается в том, что никто из этих людей, похоже, не способен нести на себе личный авторитет Путина, поэтому им придется полагаться на поддержку более популярных у населения фигур, как мэр Москвы Сергей Собянин. По сути, автократический режим, сохранится, но с небольшими изменениями в политике времен Путина, в том числе и относительно Украины.

Аналитики полагают, что существует и другой вариант развития событий. В России может наступить более мягкая форма автократии, возглавляемая другой группой элит. Она может состоять из недовольных олигархов, возможно, более заинтересованных в прекращении военных действий путем урегулирования, чтобы получить доступ к собственности и активам, которые они приобрели за последние два десятилетия и теперь находятся под санкциями.

Тем не менее нет особых оснований полагать, что такая группа людей будет склонна отказаться от привилегий, которыми они пользовались при путинской автократии, в пользу более справедливой либеральной демократии. Лучшим вариантом при таком сценарии, считают политологи, будет менее деспотичная форма автократии и, возможно, более быстрое урегулирование украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге активисты "Феминистского Антивоенного Сопротивления" посетили Серафимовское кладбище, на котором похоронены Мария Ивановна и Владимир Спиридонович Путины. На могиле родителей российского президента они оставили послание, где написали, что их сын безобразно себя ведет, прогуливает уроки истории и дерется с соседями.