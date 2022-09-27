Ваш сын безобразно себя ведет: активисты оставили послание на могиле родителей Путина (фото)

В обращении к покойным родителям российского президента их попросили принять меры, так как он грозит уничтожить весь мир.

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В Санкт-Петербурге активисты "Партии мертвых" посетили Серафимовское кладбище, на котором похоронены Мария Ивановна и Владимир Спиридонович Путины. На могиле родителей российского президента они оставили послание, написанное на листе, вырванном из школьного дневника.

"Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте и угрожает взорвать всю школу. Примите меры", — сказано в записке.

Что известно о "Партии мертвых"?

"Партия мертвых" называет себя самой большой партией в мире. "Партию мертвых составляют все мертвые, все живые являются будущими членами партии", — сказано в "уставе" движения. При этом оно придерживается антивоенных принципов и не рекомендует россиянам торопиться с членством в партии из-за объявленной в России мобилизации.

"Дорогие мертвята. Не ходите в военкоматы – вас там съедят, и попросят еще. Не поддавайтесь на призыв так называемой "родины" (на этот булькающий zov ж…пы президента), уезжайте, укрывайтесь, уклоняйтесь (от участия в позорной захватнической войне), — сказано в обращении партии к своим сторонникам от 26 сентября. — Не ходите на работу, откуда вас могут забрать (мертвые не работают), не посещайте музеи и театры: учреждения так называемой "культуры" из тихих колумбариев превратились в пункты рекрутинга трупов, не вступайте в это говно – даже, как они уверяют, "частично". Поберегите планету. Организуйтесь, сопротивляйтесь!"

Напомним, 21 сентября, объявляя мобилизацию в России, Владимир Путин снова грозил ядерным ударом. Руководство Украины и ее союзников — западных стран — не испугалось этой угрозы, пообещав, что на применение Россией ядерного оружия последует решительный ответ.

Генерал-лейтенант США Бен Ходжес уточнил, что, возможно, ответ не последует в виде ядерной атаки, однако будет не менее разрушительным. Он заявил, что удар может быть нанесен по российским военным базам и анонсировал уничтожение Черноморского флота РФ — одного из предметов гордости Путина.