"На применение ядерного оружия США ответят решительно", — советник Белого дома Салливан

По словам Джейка Салливана, российская аннексия оккупированных территорий Украины ничего не изменит: США продолжат поддержку украинцев и не отступят перед ядерным шантажом.

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Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News прокомментировал угрозу России аннексировать оккупированные украинские территории и защищать завоевания с помощью ядерного оружия.

По его словам, фиктивные "референдумы" никоим образом не отражают волю украинского народа. В случае аннексии США всегда будут считать эти территории украинскими, продолжая поддерживать украинцев в их стремлении деоккупировать захваченные регионы. При этом к обещаниям президента РФ Владимира Путина прибегнуть к ядерному оружию при попытках освободить захваченные территории нужно относиться предельно серьезно, так как российский диктатор действительно загнан в угол. Однако Салливан заверил, что США и их союзники не поддадутся шантажу.

"Мы напрямую в частном порядке на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты в лице наших союзников ответят решительно, — подчеркнул советник Белого дома. — И мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой. Мы также публично заявляли, что Соединенные Штаты решительно отреагируют, если Россия применит ядерное оружие, и что мы будем продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и ее демократии".

Джейк Салливан отметил, что США так же пристально следят за обстановкой на Запорожской АЭС, так как россияне постоянно намекают, что на станции может произойти какая-то авария.

Недооценивать противника нельзя

Советник Салливан прокомментировал и перестановки в российском командовании, задействованном в войне с Украиной. Он не считает, что эти перестановки говорят о начале развала российской армии

"Я думаю, то, что мы видим, это признаки невероятной борьбы среди русских: у вас низкий моральный дух, когда солдаты не хотят воевать, — сказал он. — И кто может винить их в том, что они не хотят участвовать в путинской захватнической войне в соседней стране? Вы видите, что Россия истощила свои запасы высокоточного оружия. Вы получили дезорганизованную и теряющую территорию Россию в пользу дееспособных украинских сил, и у вас есть огромное количество распрей среди российского военного руководства".

Однако Джейк Салливан считает, что недооценивать противника нельзя: Россия по-прежнему не отказывается от своих целей в войне против Украины и остается опасным противником. Поэтому США по-прежнему считают себя обязанными обеспечить Украину всем, что ей нужно для защиты от агрессора.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что Владимир Путин всерьез рассматривает вариант начать ядерную войну. Вполне возможно, что РФ применит ядерное оружие по территории Украины.

Ранее во время объявления частичной мобилизации хозяин Кремля призвал противостоять попыткам Запада развалить РФ и пригрозил применением ядерного оружия.