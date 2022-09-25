"На застосування ядерної зброї США дадуть рішучу відповідь", — радник Білого дому Салліван

За словами Джейка Саллівана, російська анексія окупованих територій України нічого не змінить: США продовжать підтримку українців та не відступлять перед ядерним шантажем.

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Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CBS News прокоментував погрозу Росії анексувати окуповані українські території та захищати завоювання за допомогою ядерної зброї.

За його словами, фіктивні "референдуми" аж ніяк не відбивають волю українського народу. У разі анексії США завжди вважатимуть ці території українськими, продовжуючи підтримувати українців у їхньому прагненні деокупувати захоплені регіони. При цьому до обіцянок президента РФ Володимира Путіна вдатися до ядерної зброї при спробах звільнити захоплені території потрібно ставитись дуже серйозно, оскільки російського диктатора справді загнано в кут. Однак Салліван запевнив, що США та їхні союзники не піддадуться шантажу.

"Ми безпосередньо в приватному порядку на дуже високому рівні повідомили Кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, що Сполучені Штати в особі наших союзників дадуть відповідь рішуче, — підкреслив радник Білого дому. — І ми ясно і конкретно заявили про це. Ми також публічно заявляли, що Сполучені Штати рішуче відреагують, якщо Росія застосує ядерну зброю, і що ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її зусиллях із захисту своєї країни та її демократії".

Джейк Салліван зазначив, що США також уважно стежать за обстановкою на Запорізькій АЕС, оскільки росіяни постійно натякають, що на станції може статися якась аварія.

Недооцінювати супротивника не можна

Радник Салліван прокоментував і перестановки у російському командуванні, задіяному у війні з Україною. Він не вважає, що ці перестановки говорять про початок розвалу російської армії.

"Я думаю, те, що ми бачимо, це ознаки неймовірної боротьби серед росіян: у вас низький моральний дух, коли солдати не хочуть воювати, — сказав він. — І хто може звинувачувати їх у тому, що вони не хочуть брати участь у путінській загарбницькій війні в сусідній країні? Ви бачите, що Росія виснажила свої запаси високоточної зброї. Ви отримали дезорганізовану Росію, що втрачає територію, на користь дієздатних українських сил, і у вас є величезна кількість чвар серед російського військового керівництва".

Однак Джейк Салліван вважає, що недооцінювати противника не можна: Росія, як і раніше, не відмовляється від своїх цілей у війні проти України і залишається небезпечним противником. Тому США, як і раніше, вважають себе зобов'язаними забезпечити Україну всім, що їй потрібно для захисту від агресора.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що Володимир Путін всерйоз розглядає варіант розпочати ядерну війну. Цілком можливо, що РФ застосує ядерну зброю територією України.

Раніше під час оголошення часткової мобілізації господар Кремля закликав протистояти спробам Заходу розвалити РФ і погрожував застосуванням ядерної зброї.