Вполне возможно, что Россия применит ядерное оружие по территории Украины, — ГУР

Таким образом РФ хочет помешать провести контрнаступление украинских военных и уничтожить государственность Украины, считает представитель разведки Вадим Скибицкий.

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Президент России Владимир Путин всерьез рассматривает начало ядерной войны. Кроме того, вполне возможно, что РФ применит ядерное оружие по территории Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью британскому телеканалу itv.

По его словам, таким образом лидер Кремля хочет помешать провести контрнаступление украинских военных и уничтожить государственность Украины.

Вадим Скибицкий также отметил, что удар ядерным оружием по Украине грозит и другим государствам Черноморского региона. В частности, последствия его последствия коснуться Польшу, Турцию, Болгарию.

"Это угроза для других стран. Взрыв тактического ядерного оружия повлияет не только на Украину, но и на Черноморский регион. Мы помним историю Чернобыля. Не исключено, что у нас будет очередная катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", — добавил представитель ГУР.

Напомним, 21 сентября Владимир Зеленский заявил, что не верит, что Путин применит ядерное оружие в войне против Украины. По словам президента, этого не допустят другие государства. Он также отметил, что не стоит поддаваться на угрозы России, ведь в будущем он может захватить другие страны.

Во время объявления частичной мобилизации лидер Кремля призвал противостоять попыткам Запада развалить РФ и пригрозил применением ядерного оружия.

Бывший командующий армией США Бен Ходжес заявил, что в случае ядерного удара в Украине со стороны РФ США могут уничтожить ее Черноморский флот или крымские военные базы.