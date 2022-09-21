Я не верю, что Путин применит ядерное оружие в войне против Украины, — Зеленский

Украинский президент считает, что мировому сообществу не стоит поддаваться на угрозы российского диктатора, ведь в будущем он может напасть на другие государства.

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Президент Владимир Зеленский считает, что лидер Кремля Владимир Путин не применит ядерное оружие в войне против Украины. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, мир не позволит российскому лидеру нанести ядерный удар. Однако Зеленский не исключает, что это может произойти.

"Я не верю, что он применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие… Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски", — сказал глава государства.

Владимир Зеленский также отметил, что не стоит поддаваться на угрозы Владимира Путина, ведь в будущем он может напасть на другие государства.

"Завтра Путин может сказать: кроме Украины, мы хотим еще часть Польши, иначе мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на эти компромиссы", — заявил он.

Зеленский об объявлении частичной мобилизации в РФ

Президент считает, что объявление частичной мобилизации на территории России свидетельствует о проблемах с офицерами и другим военным персоналом.

"Мы уже знаем, что они мобилизовали кадетов, парней, которые не умели воевать. Эти курсанты погибли. Они даже не могли закончить свое образование. Все эти люди не могут сражаться. Они приходят к нам и умирают", — сказал Зеленский.

Он также заявил, что Путин хочет утопить в крови всю Украину, а также своих военных.

"Он видит, что его части просто разбегаются. Ему нужна многомиллионная армия. Потому что он видит, что большинство вторгающихся к нам просто убегает. Он хочет утопить Украину в крови, в частности, в крови своих солдат", — заявил глава государства.

Зеленский о "референдумах"

Владимир Зеленский назвал "референдумы" о присоединении к России на оккупированных территориях фиктивными. Он уверен, что незаконные голосования почти никто в мире не признает и добавил, что Украина продолжит освобождать захваченные земли.

"Мы будем действовать согласно нашим планам шаг за шагом. Я уверен, что мы освободим нашу территорию", — подытожил президент.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин в своем обращении объявил о начале частичной мобилизации в России. Глава Кремля призвал противостоять попыткам Запада разрушить РФ и пригрозил ядерным оружием.

После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в российскую армию призовут 300 тысяч резервистов. Он также добавил, что мобилизационный ресурс России составляет около 25 млн человек.