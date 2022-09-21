Я не вірю, що Путін застосує ядерну зброю у війні проти України, — Зеленський

Український президент вважає, що світовій спільноті не варто піддаватися на погрози російського диктатора, адже в майбутньому він може напасти на інші держави.

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Президент Володимир Зеленський вважає, що лідер Кремля Володимир Путін не застосує ядерної зброї у війні проти України. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

За його словами, світ не дозволить російському лідеру завдати ядерного удару. Проте Зеленський не відкидає, що це може статися.

"Я не вірю, що він застосує цю зброю. Я не думаю, що світ дозволить йому використати цю зброю... Ми не можемо зазирнути в голову цій людині, є ризики", — сказав глава держави.

Володимир Зеленський також зазначив, що не варто піддаватися на погрози Володимира Путіна, адже в майбутньому він може напасти на інші держави.

"Завтра Путін може сказати: окрім України ми хочемо ще частину Польщі, інакше ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на ці компроміси", — заявив він.

Зеленський про оголошення часткової мобілізації у РФ

Президент вважає, що оголошення часткової мобілізації на території Росії свідчить про проблеми з офіцерами та іншим військовим персоналом.

"Ми вже знаємо, що вони мобілізували кадетів, хлопців, які не вміли воювати. Ці курсанти загинули. Вони навіть не могли закінчити своєї освіти. Всі ці люди не можуть боротися. Вони приходять до нас і вмирають", — сказав Зеленський.

Він також заявив, що Путін хоче втопити у крові всю Україну, а також своїх військових.

"Він бачить, що його частини просто розбігаються. Йому потрібна багатомільйонна армія. Тому, що він бачить, що більшість людей, які вторгаються до нас, просто тікає. Він хоче втопити Україну в крові, зокрема, в крові своїх солдатів", — заявив глава держави.

Зеленський про "референдуми"

Володимир Зеленський назвав "референдуми" про приєднання до Росії на окупованих територіях фіктивними. Він упевнений, що незаконні голосування майже ніхто у світі не визнає і додав, що Україна продовжуватиме звільняти захоплені землі.

"Ми будемо діяти згідно з нашими планами крок за кроком. Я впевнений, що ми звільнимо нашу територію", — підсумував президент.

Нагадаємо, 21 вересня Володимир Путін у своєму зверненні оголосив про початок часткової мобілізації в Росії. Глава Кремля закликав протистояти спробам Заходу зруйнувати РФ та погрожував ядерною зброєю.

Після цього глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що до російської армії призвуть 300 тисяч резервістів. Він також додав, що мобілізаційний ресурс Росії становить близько 25 млн осіб.