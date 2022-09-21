Если Россия применит ядерное оружие в Украине, США уничтожат Черноморский флот, — генерал

По словам генерала-лейтенанта Бена Ходжеса, ответ Пентагона, возможно, и не будет ядерным, но от этого не менее сокрушительным. Могут быть разрушены военные базы в Крыму.

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На применение Россией ядерного оружия в Украине США ответят "сокрушительным ударом" возмездия по российским военным базам или черноморскому флоту — с таким предупреждением 21 сентября выступил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает The Daily Mail.

Ответ Америки, возможно, будет и не ядерным, но это не помешает вооруженным силам США уничтожить российский черноморский флот или крымские военные базы.

Такой комментарий последовал на объявление российским президентом частичной мобилизации в России для продолжения кровавого вторжения на суверенные территории Украины.

Адресуя свои слова представителям стран НАТО, глава Кремля сообщил, что прибегнет к любым имеющимся средствам, в том числе и ядерным, для защиты захваченных или подготовленных для аннексии территорий.

По словам Путина, в случае угрозы территориальной целостности РФ и для защиты жителей российское военное командование непременно будет использовать все возможное. При этом он подчеркнул, что с его стороны это не блеф.

Генерал Ходжес, руководивший американской армией в Европе в период 2014-2018 гг., рассматривает угрозу ядерного удара по украине весьма маловероятной. Однако, по его словам, на любое применение оружия массового поражения последует быстрый и жесткий ответ со стороны президента Байдена.

По мнению Ходжеса, Путин отдает себе отчет в том, что со стороны США последует ответ.

"Возможно, ответ США будет не ядерным, но достаточно разрушительным, например для уничтожения черноморского флота РФ или российских баз в Крыму, — объяснил Ходжес. — Поэтому я считаю, что Путин и его окружение не хотят прямого столкновения с США".

Однако американский бригадный генерал в отставке Кевин Райан считает, что Путин может быть в отчаянии после поражений российских войск в Харьковской области и на фоне этого прибегнуть к ядерному оружию как к последнему средству.

Напомним, что весь флот РФ скоро окажется в досягаемости ракет ВСУ. Сейчас весь российский Черноморский флот прячется за полуостровом, но по мере приближения контрнаступления ВСУ окажется в невыгодной для обороны позиции.

Ранее Фокус сообщал, что Путин может применить ядерное оружие после неудач под Харьковом. По словам экс-заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, Кремль может нанести демонстрационный ядерный удар над Черным морем или же — по украинскому военному объекту. Таким образом в РФ могут попытаться запугать украинцев и страны Запада.