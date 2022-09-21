Якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, США знищать Чорноморський флот, — генерал

За словами генерала-лейтенанта Бена Годжеса, відповідь Пентагона, можливо, і не буде ядерною, але від цього не менш нищівною. Можуть бути зруйновані військові бази у Криму.

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На застосування Росією ядерної зброї в Україні США дадуть відповідь "нищівним ударом" відплати по російських військових базах або Чорноморському флоту — з таким попередженням 21 вересня виступив колишній командувач американськими військами в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес, передає The Daily Mail.

Відповідь Америки, можливо, буде і не ядерною, але це не завадить Збройним силам США знищити російський Чорноморський флот чи кримські військові бази.

Такий коментар пролунав на оголошення російським президентом часткової мобілізації в Росії для продовження кривавого вторгнення на суверенні території України.

Адресуючи свої слова представникам країн НАТО, глава Кремля повідомив, що вдасться до будь-яких наявних засобів, зокрема ядерних, для захисту захоплених або підготовлених для анексії територій.

За словами Путіна, у разі загрози територіальної цілісності РФ та для захисту мешканців російське військове командування неодмінно використовуватиме все можливе. Водночас він наголосив, що з його боку це не блеф.

Генерал Годжес, який керував американською армією в Європі у період 2014-2018 рр., розглядає загрозу ядерного удару по Україні вельми малоймовірною. Однак, за його словами, на будь-яке застосування зброї масової поразки буде швидка і жорстка відповідь з боку президента Байдена.

На думку Годжеса, Путін усвідомлює те, що з боку США піде відповідь.

"Можливо, відповідь США буде не ядерною, але досить руйнівною, наприклад, для знищення чорноморського флоту РФ або російських баз у Криму, — пояснив Годжес. — Тому я вважаю, що Путін і його оточення не хочуть прямого зіткнення зі США".

Проте американський бригадний генерал у відставці Кевін Раян вважає, що Путін може бути у розпачі після поразок російських військ у Харківській області і на тлі цього вдатися до ядерної зброї як до останнього засобу.

Нагадаємо, що весь флот РФ скоро опиниться в досяжності ракет ЗСУ. Зараз весь російський Чорноморський флот ховається за півостровом, але з наближенням контрнаступу ЗСУ опиниться в невигідній для оборони позиції.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін може застосувати ядерну зброю після невдач під Харковом. За словами ексзаступниці генерального секретаря НАТО Роуз Ґетемюллер, Кремль може завдати демонстраційного ядерного удару над Чорним морем або ж по українському військовому об'єкту. Так у РФ можуть спробувати залякати українців та країни Заходу.