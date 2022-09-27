Ваш син огидно поводиться: активісти залишили послання на могилі батьків Путіна (фото)

У зверненні до покійних батьків російського президента їх попросили вжити заходів, оскільки він погрожує знищити весь світ.

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У Санкт-Петербурзі активісти "Партії мертвих" відвідали Серафимівський цвинтар, на якому поховані Марія Іванівна та Володимир Спиридонович Путіни. На могилі батьків російського президента вони залишили послання, написане на аркуші, вирваному зі шкільного щоденника.

"Шановні батьки! Ваш син огидно поводиться! Прогулює уроки історії, б'ється із сусідами по парті та погрожує підірвати всю школу. Просимо вжити заходів", — сказано в записці.

Що відомо про "Партію мертвих"?

"Партія мертвих" називає себе найбільшою партією у світі. "Партію мертвих складають усі мертві, усі живі є майбутніми членами партії", — сказано у "статуті" руху. При цьому воно дотримується антивоєнних принципів і не рекомендує росіянам поспішати з членством у партії через оголошену в Росії мобілізацію.

"Дорогі мертв'ята. Не ходіть у військкомати — вас там з'їдять, і попросять ще. Не піддавайтеся на призов так званої "батьківщини" (на цей булькаючий zov ж…пи президента), їдьте, ховайтеся, ухиляйтесь (від участі в ганебній загарбницькій війні), — сказано у зверненні партії до своїх прихильників від 26 вересня. — Не ходіть на роботу, звідки вас можуть забрати (мертві не працюють), не відвідуйте музеї та театри: установи так званої "культури" з тихих колумбаріїв перетворилися на пункти рекрутингу трупів, не вступайте в це гівно — навіть, як вони запевняють, "частково". Побережіть планету. Організуйтесь, чиніть опір!"

Нагадаємо, 21 вересня, оголошуючи мобілізацію в Росії, Володимир Путін знову погрожував ядерним ударом. Керівництво України та її союзників — західних країн — не злякалося цієї погрози, пообіцявши, що на застосування Росією ядерної зброї дадуть рішучу відповідь.

Генерал-лейтенант США Бен Ходжес уточнив, що, можливо, відповідь не буде у вигляді ядерної атаки, проте буде не менш руйнівною. Він заявив, що удар може бути завданий по російських військових базах та анонсував знищення Чорноморського флоту РФ — одного з предметів гордості Путіна.