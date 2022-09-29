Наступники Путіна: Politico назвало 12 претендентів на місце російського диктатора

Колишній охоронець Путіна Дюмін, секретар Ради Безпеки Патрушев, голова ПВК "Вагнера" Пригожин могли б очолити РФ за різних сценаріїв — починаючи від "м'якого" транзиту влади, закінчуючи переворотом, вважають ЗМІ.

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Хід повномасштабної війни РФ проти України підвищує ймовірність того, що правління російського лідера Володимира Путіна через 22 роки добігає кінця, проте наразі невідомо, чи доведеться для цього комусь підштовхнути президента залишити своє крісло, чи піде на це сам глава Кремля. Існує низка ймовірних кандидатур, які могли б посісти місце Путіна після зміни влади, пише видання Politico.

Вибір Путіна: президент РФ сам обирає наступника

Журналісти зазначають, що шанс, що Путін добровільно поступиться місцем новому лідеру, є мізерним, однак і не зневажливо малим. У разі розвитку такого сценарію, на думку авторів публікації, на крісло президента РФ можуть претендувати такі особи.

Микола Патрушев, секретар Ради Безпеки РФ

[ + – ] Микола Патрушев

ЗМІ описує Патрушева як найімовірнішого наступника Путіна. Секретар Ради Безпеки поділяє з чинним президентом РФ вороже ставлення до Заходу загалом і США зокрема. Також видання привело дві шкали — "Вірогідність" та "Небезпека" (ймовірно, для глобального миру, наприклад, загроза ядерної війни у разі приходу до влади — ред.). Згідно з першою Патрушев отримав оцінку в три "кремлівські вежі" з п'яти, а на другій зображено чотири "ядерні гриби" з п'яти.

Дмитро Медведєв, експрезидент, заступник голови Ради Безпеки РФ

[ + – ] Дмитро Медведєв

За версією видання, Путін може довіряти Медведєву, і у свої 57 років той ще досить молодий, щоб знову правити Росією, але "його власна доля нерозривно пов'язана з долею Путіна".

Вірогідність: 2 з 5

Небезпека: 2 з 5

Олексій Дюмін, колишній охоронець Путіна, губернатор Тульської області

[ + – ] Олексій Дюмін

Журналісти називають Дюміна лояльним до Путіна гравцем російської політичної арени. За деякими даними, Дюмін є фаворитом російського лідера, проте його привілейований статус "зробить його вразливим, якщо у Кремлі спалахне боротьба за владу".

Вірогідність: 2 з 5

Небезпека: 3 з 5

Дмитро Патрушев, син Миколи Патрушева, міністр сільського господарства

[ + – ] Дмитро Патрушев

44-річний син голови Ради Безпеки РФ працює в російському уряді, раніше закінчив академію Федеральної служби безпеки та очолював державний "Россільгоспбанк". У разі приходу до влади ризик ядерної ескалації був би мінімальним, оскільки у молодого чиновника "інстинкт виживання за визначенням сильніший, ніж у божевільного диктатора, який відсиджується в підземному бункері", пише ЗМІ.

Вірогідність: 1 з 5

Небезпека: 1 з 5

Кремлівська змова: Путіна усунули чи вбили

Трійка

[ + – ] Шойгу, Колокольцев, Бортников

На думку журналістів, якби Путіна повалили, усунули чи вбили, його місце могло б зайняти колективне правління, наприклад, в особі Патрушева-старшого, міністра оборони Сергія Шойгу, міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева та начальника ФСБ Олександра Бортнікова.

Вірогідність: 4 з 5

Небезпека: 2 з 5

Михайло Мішустін, прем'єр-міністр РФ

[ + – ] Михайло Мішустін

Politico зазначає, що стаття 92.3 Конституції Росії говорить, що у всіх випадках, коли президент не в змозі виконувати свої обов'язки, "їх тимчасово виконує" прем'єр-міністр, що ставить Мішустіна у вигідне становище.

"Лисий, міцний Мішустін служив вірним кризовим менеджером, працюючи над тим, щоб звести до мінімуму економічні наслідки західних санкцій. Але є потенційний поворот: якщо Путін недієздатний, конституція прямо не дозволяє йому організувати повернення, якщо він видужає", — йдеться у матеріалі.

Вірогідність: 1 з 5

Небезпека: 1 з 5

Сергій Собянін, мер Москви

[ + – ] Сергій Собянін

Собянін може стати претендентом на місце Путіна, якщо протести в російській столиці загостряться настільки, що репресії перестануть бути дієвими, а для завершення впорядкованого транзиту владі буде потрібна конструктивна взаємодія в політичних колах РФ, вважають журналісти.

Вірогідність: 1 з 5

Небезпека: 2 з 5

Кольорова революція: росіяни повстають проти Путіна

Олексій Навальний, опозиціонер

[ + – ] Олексій Навальний

Активіст і блогер, який ув'язнений, міг би стати головним кандидатом на очолення кольорової революції в Росії, проте його шанси стати місцевим Нельсоном Манделою невеликі, вважає видання. Водночас експерти можуть уявити сценарій, за якого Путіна повалено, а наступний лідер РФ як жест примирення із Заходом звільнить політичних в'язнів, таких як Навальний, після чого той може поступово включитися в боротьбу за владу за допомогою демократичних виборів.

Вірогідність: 1 з 5

Небезпека: 1 з 5

Михайло Ходорковський, опозиціонер, бізнесмен

[ + – ] Михайло Ходорковський

Колишній російський нафтовий магнат продовжує публічно виступати з критикою Путіна, проте явних підтверджень готовності Ходорковського очолити РФ у разі революції наразі немає.

"Його історія як безжального бізнесмена не забута літніми росіянами, які досі зберігають гіркі спогади про хаотичні роки правління Єльцина", — йдеться у публікації.

Смута: Путіна чекає на військовий переворот

Михайло Мізинцев, "маріупольський м'ясник", заступник міністра оборони РФ

[ + – ] Михайло Мізинцев

За даними видання, Мізинцев, можливо, і не є прямим претендентом на владу, проте найближчими днями і тижнями "за ним спостерігатимуть" — нещодавно його підвищили до заступника міністра оборони Росії на тлі того, як він керував жорстокою облогою Маріуполя, внаслідок якої загинули десятки мирних мешканців.

Вірогідність: 1 з 5

Небезпека: 3 з 5

Рамзан Кадиров, президент Чеченської республіки РФ

[ + – ] Рамзан Кадиров

Кадиров є одним із найзатятіших прихильників війни РФ проти України і сам називав себе "піхотинцем Путіна". Водночас будь-яка спроба використати слабкість глави Кремля для просування своєї власної кар'єри наразила б на небезпеку його самого, стверджує видання з посиланням на думку економіста Сергія Гурієва.

"Мабуть, стверджує Гурієв, що Кадиров добиватиметься більшої автономії або незалежності Чечні, якщо в Росії відбудуться політичні потрясіння", — йдеться у публікації.

Вірогідність: 1 з 5

Небезпека: 5 з 5

Євген Пригожин, соратник Путіна, голова ПВК "Вагнера"

[ + – ] Євген Пригожин

За словами головного розслідувача проєкту Bellingcat Христа Грозева, "вагнерівці будь-коли підтримають Пригожина, а не Путіна". Однак, як стверджує видання, для цього був би потрібний сильний переворот на фронті, коли більшу частину території, на яку претендував Кремль з 2014 року, було б втрачено, а юрби незадоволених солдатів повернулися б додому, для участі в заколотах. Такий сценарій передбачає "абсолютно катастрофічний колапс держави", вважає експерт із російської історії Марк Галеотті, думку якого наводить Politico.

Вірогідність: 1 з 5

Небезпека: 6 з 5

Нагадаємо, на думку політологів, зміна режиму в Росії шляхом народного повстання та подальша демократизація країни майже неможлива, оскільки у разі смерті Путіна до влади, ймовірно, прийдуть наступники путінської політики.

Раніше ми писали, що у Росії на тлі оголошення часткової мобілізації зафіксовано зниження довіри суспільства до влади.