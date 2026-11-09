Бесплатный проезд в киевском транспорте: почему это ничего не даст

Бесплатный проезд в столичном транспорте. Почему это ничего не даст.

Пока у команды Зеленского (да и вообще у кого бы то ни было) не появится реальная альтернатива Кличко, никакие подобные инициативы не будут иметь никакого эффекта, кроме электорального. А управление городом будет только ухудшаться.

Война между Кличко и Зеленским приводит к тому, что у столичных чиновников появляется три центра влияния: КГГА, КГВА и Офис президента. Добавьте к этому еще и то, что часть вопросов поручают решать премьеру. Не нужно быть великим аналитиком, чтобы понять: это точно не способствует улучшению ситуации. В течение последних двух недель президент лично провел как минимум два совещания по ситуации в столице. Их (видимым) результатом стали поручения привлечь эффективных менеджеров из бизнеса, чтобы те помогли в некоторых отраслях, а также было дано поручение разработать механизм бесплатного проезда в наземном транспорте. Сразу отмечу: первая инициатива — копия мер, принятых во время пандемии, и тогда она продемонстрировала свою нежизнеспособность. Вторая — копия мер, принятых в Харькове. С электоральной точки зрения она, наверное, верна. Но все это не имеет ничего общего с теми проблемами, которые существуют в городе, и с исправлением тех системных ошибок, допущенных за последние годы. Управленческий кризис столицы эти инициативы только усугубляют, как минимум потому, что у семи нянь ребёнок всегда голоден. В дальнейшем мы будем наблюдать продолжение этого сериала, где точечное решение вопроса Х будет влечь за собой проблему У. И так до бесконечности. А в основе решений будут пиар, смайлики и война телеграм-каналов. Я всегда был сторонником того, что нельзя ставить перед собой две или, тем более, три цели одновременно. В вопросе Киева все участники преследуют одновременно несколько целей, не расставленных по приоритетам. Какой выход? Идеальный выход — выборы. Но они малореалистичны. Если вообще реалистичны. А значит, к сожалению, ситуация вряд ли будет меняться к лучшему.

И еще один момент. У меня есть два конкретных предложения:

запретить Бахматову второй год подряд рассказывать о выгребных ямах, которыми он украсит Троещину;

запретить эвакуаторы. Выписывайте штрафы. Или хотя бы запретите им работать во время тревоги.

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