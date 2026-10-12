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Энергетическое перемирие Трампа: возможно ли оно и что за него захочет Путин
Возможно ли в принципе энергетическое перемирие, которое Трамп единолично объявил вчера и о котором ничего не слышали ни в Украине, ни в России? По мнению политического аналитика Вадима Денисенко, реализация этого проекта возможна при соблюдении нескольких условий, и самое главное — что за него захочет Путин.
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Энергетическое перемирие Трампа. Возможно ли оно вообще?
- Мы все уже поняли, что Трамп никогда не признает своих ошибок. Поэтому, как только он начал обвинять Украину в том, что из-за нас растут цены на дизельное топливо, вопрос об очередной ссоре с Украиной стал лишь вопросом времени. Однако главное отличие между нынешней ситуацией и тем, что было после ссоры в Овальном кабинете, заключается в том, что Трамп не отдал немедленное распоряжение запретить предоставлять разведданные Украине. И, похоже, он не может этого сделать, учитывая общественные настроения в США.
- Вообще вся эта история с разрешением на закупку российского дизельного топлива будет иметь хоть какой-то смысл только в одном случае: если будет достигнуто энергетическое перемирие и Россия в течение следующих двух–трех месяцев сможет экспортировать достаточное количество дизельного топлива. Сейчас РФ из-за украинских ударов по НПЗ просто физически не может обеспечить те объемы, которые нужны Трампу для падения цен. Поэтому переговоры, похоже, продолжатся. Их результат пока неопределен, и предсказать его крайне сложно.
- Я говорил раньше и повторю сейчас: наш главный союзник — именно американские СМИ, и они являются главным сдерживающим фактором от тех или иных действий Трампа. Сейчас у нас есть три недели до выборов, когда Трамп не может запретить предоставлять нам разведданные. За это время нам крайне важно не стать частью войны "демократы-республиканцы" и, что не менее важно, частью войны MAGA и так называемой "старой партии". И это время нужно использовать для того, чтобы прекращение предоставления разведданных и другой помощи стало токсичным для Белого дома и Республиканской партии.
- Мы уже четко понимаем, что европейцы сделают все от них зависящее, чтобы поддержать Украину, и здесь у нас будет единый фронт.
- В результате у нас есть два основных варианта дальнейших действий: либо война продолжается, а Россия продолжает уничтожать тыл и параллельно устраивает провокации в Европе. Вариант второй: Трамп добивается реального энергетического перемирия, но Россия продолжает блокировать Чёрное море, наносить удары по тылу и эскалировать ситуацию в ЕС. Однако за энергетическое перемирие Путин должен попросить что-то большее, чем дизельное топливо. Что именно — узнаем в ближайшие дни.
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"Трамп возмущен атаками": соглашение об энергетическом перемирии предусматривает лишь прекращение ударов по НПЗ, — Axios