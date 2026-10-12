Энергетическое перемирие Трампа: возможно ли оно и что за него захочет Путин

Возможно ли в принципе энергетическое перемирие, которое Трамп единолично объявил вчера и о котором ничего не слышали ни в Украине, ни в России? По мнению политического аналитика Вадима Денисенко, реализация этого проекта возможна при соблюдении нескольких условий, и самое главное — что за него захочет Путин.