Главная интрига Абу-Даби: что происходит за кулисами ноябрьских переговоров

Главное, к чему стремится Россия в Абу-Даби, — отмена санкций, и потому ее интересует диалог не с Украиной, а с ЕС, считает политический аналитик Вадим Денисенко. И хотя Европа остается нашим надежным союзником, ее позиция в этой непростой ситуации может измениться — и именно за ее поведением следует следить в первую очередь.