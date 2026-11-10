Мнения Переговоры в Абу-Даби
Главная интрига Абу-Даби: что происходит за кулисами ноябрьских переговоров
Главное, к чему стремится Россия в Абу-Даби, — отмена санкций, и потому ее интересует диалог не с Украиной, а с ЕС, считает политический аналитик Вадим Денисенко. И хотя Европа остается нашим надежным союзником, ее позиция в этой непростой ситуации может измениться — и именно за ее поведением следует следить в первую очередь.
0
Переговоры в Абу-Даби. Две "дилеммы" "мирного плана" Путина.
- Главные идущие сейчас переговоры — это не переговоры с Украиной. Главные переговоры – это переговоры с ЕС о снятии санкций. Поднятие уровня делегации со стороны россиян — это не об Украине, это прежде всего о ЕС и снятии санкций.
- Переговоры с Украиной сводятся к: а) Донбасс; б)безблоковость; в) допуск русских партий; г) русская церковь и речь; д) ограничение производства определенных типов оружия. Ключевые вопросы — Донбасс и оружие. Но в логике Путина: если ЕС не согласится снять санкции, нет смысла о чем-то договариваться с Украиной. Если согласится, именно ЕС дожмет Украину из-за проблем с финансами.
- Трамп и США важны прежде всего для давления на ЕС, ведь именно США могут обеспечить безопасность Европе. И это то, о чем европейцы говорили с американцами в Брюсселе на прошлой неделе. И то, о чем они будут говорить в течение следующих месяцев.
- Есть ли здесь какая-нибудь субъектная позиция Украины? Пока да, потому что ЕС все же придерживается определенных ценностных моментов. Но наша позиция — Россию нужно изолировать — испытывает очень серьезную эрозию. Это очень четко видно по спорту, где 2026 год стал переломным. Разговоры финнов, норвежцев и, главное, немцев с россиянами становятся определяющими для тех изменений, которые с большой долей вероятности наступят в 2027 году. И нам нужно готовиться к этим изменениям, а не пытаться жить в логике 2022 года. Тем более что пока никакой зрады нет.
- Переговоры в Абу-Даби будут интересны только одним: готовы ли будут американцы начать менять свою позицию, которую Трамп закрепил в Анкоридже. Тогда Путин добился самого главного: можно вести переговоры, продолжая войну. Хотя все подсказывает, что этого не произойдет. Поэтому следует смотреть прежде всего за тем, как меняется или не меняется позиция ЕС.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мысли" несет автор.Важно
Уиткофф и Кушнер рискуют попасть в ловушку Кремля: что не так с переговорами в Абу-Даби, — WP