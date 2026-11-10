Уиткофф и Кушнер рискуют попасть в ловушку Кремля: что не так с переговорами в Абу-Даби, — WP

Американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер рискуют оказаться в невыгодном для США переговорном процессе с РФ. Американских посланников критикуют за неимение опыта в вопросах европейской безопасности.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских и европейских чиновников, а также экспертов по безопасности. Собеседники издания опасаются, что Москва может воспользоваться неопытностью представителей администрации Дональда Трампа и добиться уступок еще до прекращения огня в Украине.

Один из представителей американских структур, который общался с изданием, отметил, что подобные проблемы возникают, когда переговоры поручают людям из бизнес-среды, у которых нет достаточного дипломатического опыта. Особую обеспокоенность вызывает то, что Уиткофф и Кушнер могут недооценивать сложность вопросов, пытающихся обсуждать с Москвой. Речь идет прежде всего о будущей архитектуре безопасности Европы и принципах взаимодействия России с западными государствами.

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Бывший помощник государственного секретаря США по европейским вопросам в администрации Джорджа Буша-младшего Дэниел Фрид заявил, что представители разных американских администраций, за исключением нынешней, производят тревожное впечатление от подхода переговорщиков Трампа.

По его словам, решение президента назначить своих доверенных лиц для ведения переговоров можно понять, однако проблема заключается в том, что они не прислушиваются к специалистам.

Фрид также отметил, что разговоры о послевоенной архитектуре европейской безопасности соответствуют тезисам, которые продвигает Кремль.

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Какую систему безопасности предлагает Кушнер

Отдельные вопросы вызывает подход Джареда Кушнера к созданию новой системы безопасности в Европе. На прошлой неделе он заявил, что США стремятся обеспечить постоянные консультации по безопасности, надежные каналы связи во время кризисов, большую прозрачность военной деятельности и взаимные меры по снижению риска эскалации.

Однако бывшие американские и европейские чиновники по безопасности, на которых ссылается WP, отмечают: подобные механизмы уже существовали в отношениях между Россией и западными странами после распада Советского Союза.

В частности, предложенная Кушнером модель напоминает Совет Россия – НАТО. Этот механизм сотрудничества был создан после завершения холодной войны, но его работу приостановили в 2014 году после аннексии Крыма Россией.

Как ранее писал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источник, именно на такую модель может ориентироваться американский переговорщик.

В то же время, критики этой концепции считают, что возвращение к подобным форматам не решает главной проблемы: Россия сама разрушила предыдущую систему европейской безопасности своими действиями. Бывший исполняющий обязанности старшего директора по Европе и России в Совете национальной безопасности США Эрик Чиарамелла назвал предложенные принципы, на первый взгляд, привлекательными, но обратил внимание на их противоречие с реальными действиями Москвы.

Он подчеркнул, что именно ту архитектуру безопасности, которую сейчас обсуждают американские переговорщики, Россия пыталась разрушить. Чиарамелла также критически оценил уровень подготовки Уиткоффа и Кушнера, сравнив их знания с уровнем студентов, только начинающих изучать европейскую безопасность.

Россия отправила на переговоры опытного дипломата

Еще одним поводом к беспокойству американских и европейских чиновников стал состав российской переговорной команды. По информации The Washington Post, Москва направила на переговоры представителя Министерства иностранных дел, работающего дипломатом с 1982 года.

Таким образом, российская сторона сталкивается с вопросами международной безопасности и дипломатии на уровне многолетнего профессионального опыта. Американскую делегацию представляют люди, чья основная карьера связана с бизнесом, а не с международными переговорами такого уровня.

По мнению собеседников издания, это различие может влиять на способность сторон оценивать предложения друг друга и отстаивать собственные интересы. Особо опасным они считают обсуждение масштабной перестройки европейской системы безопасности без достаточной экспертной подготовки и консультаций со специалистами.

Что это значит для переговоров по Украине

Подход американской делегации имеет особое значение для Украины. Потенциальные договоренности о безопасности в Европе могут оказывать непосредственное влияние на будущие гарантии для Киева и способность западных стран сдерживать новую российскую агрессию.

Ключевой вопрос состоит в том, будут ли американские переговорщики учитывать опыт предыдущих десятилетий и причины разрушения старых механизмов безопасности, сможет ли Москва использовать дискуссию о новой системе для продвижения собственных интересов.

В то же время, оценки собеседников WP являются оговорками экспертов и бывших чиновников, а не свидетельством того, что США уже согласились на конкретные уступки России.

Напомним, в США допустили, о чем будут договариваться стороны в Абу-Даби, возможны ли территориальные уступки и какие гарантии безопасности могут предложить Киеву.

Трехсторонние встречи с участием Украины, США и России состоятся во вторник и среду, а параллельно Киев будет координироваться с европейцами.