Делегация Украины уже в пути в Абу-Даби: Умеров раскрыл детали будущих переговоров

Украинская переговорная делегация уже в пути в Абу-Даби. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров: трехсторонние встречи с участием Украины, США и России состоятся во вторник и среду, а параллельно Киев будет координировать свои действия с европейцами.

Переговорная группа Украины уже находится в пути в Абу-Даби, где 10 и 11 ноября должны состояться встречи в трехстороннем формате с участием представителей Украины, США и России. О поездке делегации сообщил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

В эти же дни в Абу-Даби будут находиться и европейцы — в частности, представители формата Е4, в который входят Великобритания, Франция, Германия и Италия. Приедут также представители НАТО и Еврокомиссии. С ними украинская сторона проведет отдельные координационные встречи.

"Для нас принципиально важно поддерживать тесную координацию со всеми нашими ключевыми партнерами, обеспечивать согласованность позиций и общее понимание дальнейших шагов в переговорном процессе. Как определил президент Владимир Зеленский, мы делаем все, чтобы Европа была участницей дипломатического процесса", – подчеркнул Умеров.

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Отдельно он поблагодарил Эмираты за предоставление площадки для переговоров, а специальных представителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера — за организацию встреч.

Умеров сформулировал три основных требования украинской стороны: долгосрочный и устойчивый мир, гарантированная безопасность для Украины и реальные возможности для восстановления страны после войны.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал вопрос, с которого, по его словам, начнутся переговоры в Абу-Даби. Москва хочет в первую очередь обсудить вопросы безопасности России, Украины и региона в целом.

Также сообщалось, что 10–11 ноября состоится очередная трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и РФ: украинскую сторону возглавит глава СВР Рустем Умеров, российскую — Владимир Мединский. В феврале 2026 года Россия отказалась от переговоров и потребовала сдать Донбасс без боя в обмен на возобновление переговоров. Нынешняя встреча проходит на фоне украинских ударов по российским НПЗ, российских ударов по энергетике и гражданской инфраструктуре Украины, а также после выборов в Конгресс США, которые проиграли республиканцы Дональда Трампа.