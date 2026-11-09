Без участия Европы и на условиях РФ: как пройдут переговоры в Абу-Даби 10-11 ноября

10-11 ноября состоится очередная трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и РФ, при этом украинскую сторону возглавит глава СЗР Рустем Умеров, а российскую — псевдоисторик Владимир Мединский. В феврале 2026 года РФ отказалась от переговоров и потребовала сдать без боя Донбасс в обмен на возобновление переговоров. Что известно о встрече, которая состоится на фоне ударов Украины по НПЗ РФ, ударов РФ по энергетике и гражданской инфраструктуре Украины, а также после выборов в Конгресс США, проигранных республиканцами Дональда Трампа?

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил в комментарии российским СМИ, что переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут без участия представителей Европы. Этим заявлением Кремль опроверг сообщение МИД Франции о присутствии европейских дипломатов на встрече в ОАЭ. Фокус собрал информацию о встрече в Абу-Даби, в которой примут участие представители РФ, Украины и США, но не европейцы.

Переговоры по Украине — заявления РФ перед встречей в Абу-Даби 10–11 ноября

По словам Пескова, в Абу-Даби встретятся делегации РФ и Украины при посредничестве представителей США. Помимо утверждения об отсутствии Европы, в Кремле решили не комментировать идею спецпредставителя Белого дома Джареда Кушнера, который предложил использовать модель "Совет Россия-НАТО" в качестве основы для переговоров между РФ и Европой о новых рамках европейской безопасности. Кроме того, Песков отреагировал на недавнее выступление президента США Дональда Трампа, который заявил, что Украина выйдет из войны с измененными границами. Пресс-секретарь Кремля заявил, что это, похоже, действительно так: он подтвердил оккупацию Россией украинских территорий, поскольку "реалии на местах очевидны".

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Переговоры по Украине — Песков об Абу-Даби, заявление от 9 ноября Фото: Скриншот

Каковы ожидания США перед переговорами в Абу-Даби

Государственный секретарь США Марко Рубио ответил на вопрос о системе безопасности в Европе — новом направлении требований Путина, озвученных накануне переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября. Во время встречи с представителями СМИ, которая транслировалась на YouTube-канале Госдепа, чиновник заявил, что главный вопрос, выходящий на первый план в ходе мирных переговоров по Украине, — как гарантировать ей безопасность после окончания войны и какой будет система безопасности в Европе. Он пояснил, что Трамп лишь "в пятницу или четверг" получил предварительные предложения по системе безопасности и что она станет предметом обсуждения на встрече в Абу-Даби, а также на саммите "Большой семерки".

"Всё время, пока мы говорим о России и Украине, постоянно поднимается один вопрос — необходимость гарантий безопасности: как будет выглядеть послевоенная инфраструктура безопасности Украины и, в целом, европейского континента? Именно на это намекает Президент, что достигнут определенный прогресс в том, как эта архитектура должна выглядеть после конфликта. Очевидно, что нам нужно преодолеть конфликт, чтобы дойти до этого момента. Пока ничего окончательно не согласовано. И, возможно, определенного прогресса удастся достичь завтра в Абу-Даби, когда туда прибудут Джаред и Стив. Я думаю, что они сейчас туда едут", — заявил Рубио.

Переговоры по Украине — Рубио о встрече в Абу-Даби, см. в .

Делегации в Абу-Даби — кто представляет РФ, Украину и США 10–11 ноября

СМИ писали о членах делегаций трёх стран, которые примут участие в переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября. От США — спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, о которых упомянул Марко Рубио и которые ранее были главными переговорщиками от Белого дома.

Делегация РФ — помощник президента РФ и псевдоисторик Владимир Мединский, заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Генштаба РФ Игорь Костюков (представляет ГРУ), еще один представитель российского Генштаба Юрий Жигарловский.

Делегация Украины, согласно источникам СМИ "РБК-Украина", — это глава СЗР Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов, глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, заместитель главы ОП Сергей Кислица, начальник штаба Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Кирилл Буданов в кратком комментарии СМИ CBS News отметил, что не ожидает от встречи в Абу-Даби заключения мирного соглашения. По словам Буданова, на встрече будут обсуждаться шаги, которые необходимо предпринять на пути к завершению войны.

Встречи в Абу-Даби и итоги предыдущих переговоров между РФ, США и Украиной

Отметим, что последние переговоры по поводу войны РФ состоялись 20–21 октября, после чего Путин вновь заявил, что Украина — это "исторические российские земли". Также он утверждал, что Украина утратила часть земли из-за "голосования народов на некоторых территориях". Последняя встреча в Абу-Даби состоялась 2 февраля 2026 года. После этого Кремль заявил, что новых встреч не будет, пока Украина не отдаст оставшуюся часть Донецкой области, которую РФ никак не может оккупировать. На сегодняшний день эта территория по-прежнему контролируется ВСУ, но встреча в Абу-Даби всё же состоится: это один из результатов переговоров 20–21 октября.

Напоминаем, что американское издание Politico сообщило о спорах в Европе по поводу переговоров с РФ и встречи в Абу-Даби, на которой никто не будет представлять интересы европейцев. Между тем Дональд Трамп высказался о том, что потеряет Украина по итогам войны в соответствии с мирным соглашением, над которым работает Вашингтон. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, чем может закончиться российско-украинская война и вернутся ли границы 2021 года.