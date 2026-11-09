Без Європи та з умовами РФ: як відбудуться переговори в Абу-Дабі 10-11 листопада

10-11 листопада відбудеться чергова тристороння зустріч делегацій України, США та РФ, при цьому українську сторону очолить глава СЗР Рустем Умєров, а російську — псевдоісторик Володимир Мединський. У лютому 2026 року РФ відмовилась від переговорів та вимагала віддати без бою Донбас в обмін на відновлення розмов. Що відомо про зустріч, яка відбудеться на тлі ударів України по НПЗ РФ, ударів РФ по енергетиці та цивільній інфраструктурі України та після виборів у Конгрес США, програних республіканцями Дональда Трампа?

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив у коментарі росЗМІ, що переговори щодо України в Абу-Дабі відбудуться без участі представників Європи. Цією заявою Кремль спростував повідомлення МЗС Франції про присутність європейських дипломатів на зустрічі в ОАЕ. Фокус зібрав інформацію про зустріч в Абу-Дабі, у якій братимуть участь представники РФ, України та США, але не європейці.

Переговори щодо України — заяви РФ перед Абу-Дабі 10-11 листопада

Зі слів Пєскова, в Абу-Дабі зустрінуться делегації РФ та України за посередництва представників США. Окрім тези про відсутність Європи, у Кремлі вирішили не коментувати ідею спецпредставника Білого дому Джареда Кушнера, який запропонував використати модель "Рада Росія-НАТО" як основу для переговорів між РФ та Європою щодо нової рамки європейської безпеки. Крім того, Пєсков відреагував на свіжий виступ президента США Дональда Трампа, який заявив, що Україна вийде з війни з видозміненими кордонами. Речник Кремля заявив, що це начебто справді так: підтвердив окупацію Росією українських територій, бо "реалії на землі очевидні".

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Переговори щодо України — Пєсков про Абу-Дабі, заява 9 листопада Фото: Скриншот

Які очікування США перед переговорами в Абу-Дабі

Державний секретар США Марко Рубіо відповів на питання про систему безпеки в Європі — новий напрямок вимог Путіна, які пролунали напередодні до переговорів в Абу-Дабі 10-11 листопада. Під час зустрічі з медіа, яка транслювалась на YouTube-каналі держдепу, посадовець заявив, що головне питання, яке виходить на передній план під час мирних переговорів щодо України — як їй гарантувати безпеку після завершення війни та якою буде система безпеки у Європі. Він пояснив, що Трамп лише "у п'ятницю чи четвер" отримав попередні пропозиції щодо системи безпеки і що вона стане предметом обговорення на зустрічі в Абу-Дабі й також на саміті G-7.

"Весь час, поки ми говоримо про Росію та Україну, одне, що постійно підіймається, це необхідність гарантій безпеки — як виглядатиме післявоєнна інфраструктура безпеки України та, загалом, європейського континенту? Саме на це натякає Президент, що відбувся певний прогрес у тому, як ця архітектура має виглядати після конфлікту. Очевидно, що нам потрібно подолати конфлікт, щоб дійти до цього моменту. Ще нічого остаточно не узгоджено. І, можливо, певного прогресу можна буде досягти завтра в Абу-Дабі, коли там будуть Джаред і Стів. Я думаю, що вони зараз туди їдуть", — заявив Рубіо.

Переговори щодо України - Рубіо про зустріч в Абу-Дабі див. з .

Делегації в Абу-Дабі — хто представляє РФ, Україну та США 10-11 листопада

Медіа писали про членів делегацій трьох країн, які візьмуть участь у переговорах в Абу-Дабі 10-11 листопада. Від США — спецпредставники Стів Віткофф та Джарад Кушнер, про яких згадав Марко Рубіо і які раніше були головними переговорниками від Білого дому.

Делегація РФ — це помічник президента РФ та псевдоісторик Володимир Мединський, заступники глави МЗС РФ Сергій Рябков та Михайло Галузін, начальник Генштабу РФ Ігор Костюков (представляє ГРУ), ще один представник російського Генштабу Юрій Жигарловський.

Делегація України, згідно з джерелами медіа "РБК-Україна", — це глава СЗР Рустем Умєров, глава ОП Кирило Буданов, глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, заступник глави ОП Сергій Кислиця, начальник штабу Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. Кирило Буданов у короткому коментарі медіа CBS News зауважив, що не очікує від зустрічі в Абу-Дабі укладання мирної угоди. Зі слів Буданова, на зустрічі говоритимуть про кроки, які слід зробити на шляху до завершення війни.

Зустрічі в Абу-Дабі та підсумки попередніх переговорів РФ, США та України

Зазначимо, останні переговори щодо війни РФ проти України відбулась переговорів 20-21 жовтня, після яких Путіна ще раз заявив, що Україна — це "історичні російські землі". Також він заявив, що Україна втратила частину земель через "голосування народів на деяких територіях". Остання зустріч в Абу-Дабі відбулась 2 лютого 2026 року і після цього Кремль заявив, що нових зустрічей не буде, поки Україна не віддасть решту частину Донецької області, які ніяк не може окупувати РФ. На сьогодні ця територія і далі контролюється ЗСУ, але зустріч в Абу-Дабі все ж відбудеться: це один з результатів переговорів 20-21 жовтня.

Нагадуємо, американське медіа Politico розповіло про суперечки у Європі щодо переговорів з РФ та зустрічі в Абу-Дабі, на якій ніхто не представлятиме інтереси європейців. Тим часом Дональд Трамп висловився про те, що втратить Україна за підсумками війни по мирній угоді, над якою працює Вашингтон. Своєю чергою, генсек НАТО Марк Рютте пояснив, чим може закінчитись російсько-українська війна та чи повернуться кордони 2021 року.