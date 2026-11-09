"Оцінили психологічний стан Путіна": чому лідери Європи самовільно телефонували в Кремль

Президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зателефонували російському диктатору Путіну, щоб зрозуміти його психологічний стан та показати рішучість Європи, розповіло західне медіа. Політики переконались, що очільник Кремля при своєму розумі, попри нові вимоги до Європи та НАТО. Що виявив телефонний дзвінок Стубба та Стере на тлі спроб європейців долучитись до мирних переговорів та у контексті зустрічі 10-11 листопада в Абу-Дабі?

Стубба та Стере хотіли показати Путіну рішучість Європи, але натомість назовні вийшли суперечності між європейськими столицями щодо війни РФ проти України, ідеться у матеріалі медіа Politico. Після дзвінка у Кремль почались суперечки у двох напрямках. Перший напрямок — кого саме слід уповноважити на розмови з Москвою? А другий, найголовніший, — чи розмови з Путіним призведуть до миру чи "винагороджують агресора". Ще одне питання — чи можна довіряти США у питанні мирної угоди, оскільки не ясно, чи справді Вашингтон перебуває на боці України та чи захищає її інтереси. Двоє переговорників самовільно вирішили зателефонувати в Кремль, щоб висловити позицію Європи, почути Путіна та оцінити його душевний стан.

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Анонімний співрозмовник Politico сказав журналістам, що "Путін був раціональним та професійним під час телефонної розмови". Крім того, за оцінкою неназваного європейського чиновника, аргументи російського диктатора були "абсолютно чіткими". При цьому джерела розходяться у перебігу 90-хвилинного телефонного дзвінка. Була інформація, що Путін прочитав Стуббу та Стере лекцію з історії про відносини та війни Російської імперії з північними сусідами. Втім, офіційно Стере заявив, що такого не було, а натомість спілкувались про деескалацію на російсько-українській війні, про територіальні питання, які "повинні вирішуватись між лідерами віч-на-віч", та про безпеку судноплавства у Балтійському морі. При цьому лідер Норвегії зауважив, що Путін має право на свої аргументи, і вони їх уважно вислухали.

"Те, що він піднімає слухавку, що у нас є інші способи зв'язку, я думаю, це сигналізує, принаймні, про готовність сісти за столом переговорів", — навели медіа слова Стере.

У матеріалі пояснюється, що деякі європейські лідери бачать, як у питанні війни РФ ніхто не представляє інтереси Європи. Лідери Норвегії та Фінляндії спробували прояснити це питання та хоча б побіжно долучитись до переговорів. Politico навело оцінки інших європейських політиків на самовільний дзвінок у Москву. Деякі політики дивувались, інші відкидали можливість контактів з Путіним, інші говорили, що "дехто хоче потрапити у підручники з історії".

"Важливо, щоб Дональд Трамп був не єдиним лідером із Заходу, який розмовляє з Путіним. Європі також потрібні проукраїнські лідери, які доносять свої меседжі до Путіна", — сказав неназваний європейський топчиновник.

Врешті медіа підсумувало тезою Стере після розмови з Путіним, що він не вірить у результативності переговорів у Абу-Дабі 10-11 листопада.

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Переговори по Україні — що відомо

Зазначимо, розмова лідерів Норвегії та Фінляндії з Путіним відбулась 27 жовтня, через шість днів після мирних переговорів по Україні 20-21 жовтня. Переговори полягали у тому, що спецпредставник США Стів Віткофф спершу поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, а потім — з російським диктатором Путіним. Підсумки переговорів — чотириденне припинення вогню в Олешках, звільнення росіянами полоненого американця та погодження на тристоронню зустріч делегації. Зустріч відбудеться 10-11 листопада в Абу-Дабі: делегацію РФ очолив псевдоісторик Мединський, делегацію України — глава СЗР Рустем Умєров (також буде присутнім глава ОП Кирило Буданов).

Нагадуємо, 9 листопада з'явився коментар Дональд Трампа щодо мирних переговорів по Україні та щодо того, чим, ймовірно, завершиться війна.