"Україна матиме трохи іншу форму": Трамп сказав, що буде після завершення війни РФ (відео)

Президент США Дональд Трамп висловився щодо обрисів України після гіпотетичного завершення війни та мирних переговорів. На думку глави Білого дому, країна, ймовірно, втратить територію за підсумками угоди, якою займається Вашингтон. Що сказав американський президент про майбутнє України?

Тези Трампа про ситуацію в Україні після завершення війни та угоди пролунали в інтерв'ю програмі 60 Minutes медіа CBS News. Окрім втрати окупованих росіянами територій ішлося про те, чи збереже Україна державність та суверенітет.

Ведучий CBS News поцікавився у Трампа майбутнім України за підсумками російсько-української війни та уточнив, що Україна зберегла незалежність завдяки американській допомозі. У відповідь президент США зауважив, що "ще ні, ще ні" та висловився про втрату територій й про те, що якби він став президентом раніше, то війни не було б. За оцінкою Трампа. "між президентом Путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть. Це почалось, коли вони вперше зустрілися — була велика неповага показаний Росії".

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"Побачимо, як все вийде, але я сподіваюся. Я думаю, що ми це зробимо, і я думаю, що це станеться, і Україна зрештою матиме трохи іншу форму. Це війна, якої ніколи не мало бути. Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не було", — сказав Трамп.

Далі американський президент запевнив, що точно не він обмежив Starlink для України й також спростував причетність власника SpaceX Ілона Маска. Крім того, Трамп кілька разів повторив, що не знає, чому та хто вимкнув військові термінали зв'язку для ЗСУ.

"Я не думаю, що Маск буквально щось змінив. Я не можу сказати вам, хто вимкнув. Можу сказати, що зрештою він знову відмовився, і тому вони його мають", — намагався пояснити глава Білого дому.

Одне з питань ведучого стосувалось допомоги Трампа для РФ, коли він уклав дизельну угоду для продажу російського пального та отримання грошей на продовження війни. У відповідь президент заявив, що насправді не знімав санкції з Путіна, та почав перелічувати, скільки всього "він дав Україні, хоч Обама дав лише папір". Ішлося, перш за все, про ПТРК, які отримали ЗСУ за його першої каденції у Білому домі. Далі Трамп згадав про президента Джо Байдена, який дав Україні "350 млрд дол. готівкою та зброєю", і про те, що він "нічого не дав", але тепер за все платить Європа.

" Я дав їм нічого. Я віддаю це Європі, продаю за повною ціною, а вони платять нам. У Європи є гроші. Європа б заплатила, але ніхто не питав. Тож ми просто давали зброю за зброєю. І, до речі, Україна мала сміливість її використати, бо треба мати мужність, щоб її використовувати. А вони були дуже грізними, бо мали найкращу зброю на землі", — заявив Трамп.

Мирні переговори — деталі

Зазначимо, 7 листопада, за кілька днів до відновлення тристоронньої зустрічі делегацій США, України та РФ у Абу-Далі, генсек НАТО Марк Рютте висловився щодо мирних переговорів та завершення війни. За оцінкою Рютте, Україна завершить війну шляхом компромісу і навряд чи поверне всю окуповану Росією територію. Крім того, посадовець наголосив, що лише українці визначатимуть межу компромісу.

Нагадуємо, медіа The Financial Times переказало імовірну заяву Путіна щодо України, який пригрозив повним знищенням інфраструктури до весни 2027 року.