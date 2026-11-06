"Я знищу всю вашу інфраструктуру, поки не погодитесь": які плани Путіна щодо України, — FT

Російський диктатор Путін готує масовану зимову кампанію авіаударів по енергетиці України, щоб отримати чергові поступки на мирних переговорах, повідомили медіа. Кремль вимагає решту частину Донецької області в обмін не на мир чи не на завершення війни, а всього лиш на зупинку вогню. Які меседжі озвучив Путін партнерам у США напередодні переговорів в Абу-Дабі?

Президент США Дональд Трамп оголосив Європі, що готує нову рамкову угоду про європейську безпеку, тим часом Путін у відповідь на "мирні зусилля" Білого дому озвучив нові погрози Україні, ідеться у матеріалі медіа The Financial Times. Європа стурбована заявами Вашингтона, оскільки раніше Кремль озвучив вимогу про повернення кордонів НАТО до 1997 року, тобто частина країн східного блоку втратять захист від РФ. З іншого боку, президент України Володимир Зеленський заявив, що післявоєнні гарантії безпеки справді неможливі без участі Європи. Джерела FT розповіли про позицію Путіна щодо умов припинення вогню: є територіальні вимоги до України та безпекові вимоги до Європи. На думку джерел, російський диктатор вигадує усе нові умови задля затягування війни та знищення української інфраструктури під час зимової кампанії повітряних ударів.

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Медіа навело інформацію від одного з анонімних співрозмовників, які передали слова Путіна щодо обстрілів України. Згідно з планом російського диктатора, українська інфраструктура нищитиметься, поки українці не погодяться на російські умови. У Кремлі очікують, що "до наступного року в України не залишиться жодної інфраструктури; усі мости, порти, залізниці, енергетична інфраструктура, електростанції будуть зруйновані.

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На думку деяких джерел FT, Путін, ймовірно, мститься Україні за літні удари по НПЗ та інших цілях, й також "звинувачує Київ у зриві попередніх угод про припинення вогню". Анонімні співрозмовники не очікують, що переговори в Абу-Дабі, які відбудуться 10-11 листопада, призведуть до припинення вогню, оскільки план Путіна на зиму — удари по Україні. Тим часом озвучені нові вимоги щодо "європейської безпеки" та наполяганні на відмові від Донбасу — це "зміщення фокуса з територіальних питань на гарантії безпеки як спосіб ще більше затягнути переговори, одночасно послаблюючи військові позиції України".

Інше джерело озвучило іншу оцінку, ідеться у матеріалі FT. Неназваний співрозмовник вірить, що Путін вимагає здачі Донбасу в обмін на "будь-які гарантії безпеки Україні від НАТО в рамках будь-якої можливої ​​угоди".

Financial Times перелічило останні події перед зустріччю в Абу-Дабі: у Білий дім прибув радник Путіна Кирило Дмітрієв, який мав таємну розмову з Трампом, наради європейців на тему нових вимоги Кремля, ситуацію в Україні. Медіа підсумувало, що Європа, попри загрозу, так і не об'єдналась для створення єдиної позиції щодо російського диктатора.

Мирні переговори по Україні — що відомо

10-11 листопада повинна відбутись нова тристороння зустріч делегацій України та РФ у Абу-Дабі і відбудеться новий раунд мирних переговорів. З російського боку делегацію очолюватиме псевдоісторик Володимир Мединський. Глава української делегації — Рустем Умєров, хоча медіа CBS News повідомило, що це мав бути глава ОП Кирило Буданов. Зі слів Буданова, він не очікує від переговорів якогось "прориву": говоритимуть про готовність сторін завершити війну.

Зазначимо, 6 листопада з'явилось інтерв'ю генсека НАТО Марка Рютте, який відповів на питання, яка сторона переможе у війні РФ проти України і чи переможе Україну. Рютте сказав, що війна завершиться компромісом з територіальними втратами.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про мирні переговори в Абу-Дабі та зібрав оцінки експертів щодо зустрічі Буданова та Мединського.