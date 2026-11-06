"Я уничтожу всю вашу инфраструктуру, пока вы не согласитесь": какие планы у Путина по Украине, — FT

Российский диктатор Путин готовит массированную зимнюю кампанию авиаударов по энергетическим объектам Украины, чтобы добиться очередных уступок на мирных переговорах, сообщили СМИ. Кремль требует оставшуюся часть Донецкой области в обмен не на мир или не на завершение войны, а всего лишь на прекращение огня. Какие послания озвучил Путин партнерам в США накануне переговоров в Абу-Даби?

Президент США Дональд Трамп объявил Европе, что готовит новое рамочное соглашение о европейской безопасности, в то время как Путин в ответ на "мирные усилия" Белого дома озвучил новые угрозы в адрес Украины, говорится в материале издания The Financial Times. Европа обеспокоена заявлениями Вашингтона, поскольку ранее Кремль выдвинул требование о возвращении границ НАТО к состоянию 1997 года, то есть часть стран восточного блока лишится защиты от РФ. С другой стороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что послевоенные гарантии безопасности действительно невозможны без участия Европы. Источники FT рассказали о позиции Путина относительно условий прекращения огня: есть территориальные требования к Украине и требования по безопасности к Европе. По мнению источников, российский диктатор придумывает всё новые условия, чтобы затянуть войну и уничтожить украинскую инфраструктуру в ходе зимней кампании воздушных ударов.

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СМИ привело информацию от одного из анонимных собеседников, который передал слова Путина об обстрелах Украины. Согласно плану российского диктатора, украинская инфраструктура будет уничтожаться до тех пор, пока украинцы не согласятся на российские условия. В Кремле ожидают, что "к следующему году у Украины не останется ни одной инфраструктуры; все мосты, порты, железные дороги, энергетическая инфраструктура, электростанции будут разрушены".

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По мнению некоторых источников FT, Путин, вероятно, мстит Украине за летние удары по НПЗ и другим целям, а также "обвиняет Киев в срыве предыдущих соглашений о прекращении огня". Анонимные собеседники не ожидают, что переговоры в Абу-Даби, которые состоятся 10–11 ноября, приведут к прекращению огня, поскольку план Путина на зиму — удары по Украине. Между тем озвученные новые требования относительно "европейской безопасности" и настойчивые призывы к отказу от Донбасса — это "смещение фокуса с территориальных вопросов на гарантии безопасности как способ ещё больше затянуть переговоры, одновременно ослабляя военные позиции Украины".

Другой источник высказал иную оценку, говорится в материале FT. Неназванный собеседник полагает, что Путин требует сдачи Донбасса в обмен на "любые гарантии безопасности Украины со стороны НАТО в рамках любого возможного соглашения".

Financial Times перечислила последние события перед встречей в Абу-Даби: в Белый дом прибыл советник Путина Кирилл Дмитриев, который провел секретную беседу с Трампом, совещания европейцев по поводу новых требований Кремля, ситуацию в Украине. Издание подытожило, что Европа, несмотря на угрозу, так и не объединилась для выработки единой позиции в отношении российского диктатора.

Мирные переговоры по Украине — что известно

10–11 ноября должна состояться новая трехсторонняя встреча делегаций Украины и РФ в Абу-Даби, в ходе которой пройдет новый раунд мирных переговоров. С российской стороны делегацию возглавит псевдоисторик Владимир Мединский. Глава украинской делегации — Рустем Умеров, хотя агентство CBS News сообщило, что им должен был стать глава ОП Кирилл Буданов. По словам Буданова, он не ожидает от переговоров какого-либо "прорыва": речь пойдет о готовности сторон завершить войну.

Отметим, что 6 ноября появилось интервью генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который ответил на вопрос, какая сторона победит в войне РФ против Украины и победит ли Украина. Рютте заявил, что война завершится компромиссом с территориальными потерями.

Напоминаем, что Фокус собрал информацию о мирных переговорах в Абу-Даби и обобщил оценки экспертов относительно встречи Буданова и Мединского.