Буданов против Мединского? Кого Украина должна отправить на переговоры в Абу-Даби

Военные, министры или прежняя команда с омбудсменом — кого Украине отправить на переговоры в Абу-Даби? США вынесли на повестку гарантии безопасности, деэскалацию и гуманитарные вопросы, а российскую делегацию возглавит Мединский. Фокус выяснил, зачем Киеву расширять состав делегации и почему даже с более сильной командой шансы на обмен пленными выше, чем на большое соглашение.

На недавних переговорах в Брюсселе США сосредоточились на гарантиях безопасности для Украины и европейской безопасности в целом. Консультации прошли с Киевом, НАТО и европейскими партнёрами — об этом в соцсети X написал зять президента Дональда Трампа и спецпосланник США по вопросам мирных миссий Джаред Кушнер.

Цель Вашингтона — выработать практические механизмы, учитывающие опасения всех сторон и снижающие риск новых конфликтов. Кушнер перечислил пять направлений: постоянные консультации по безопасности, надёжные каналы связи в кризисах, большая прозрачность военной деятельности, взаимные шаги по снижению эскалации и долгосрочная система европейской безопасности.

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Любые договорённости, подчеркнул он, должны уважать суверенитет, территориальную целостность и самостоятельность каждого государства.

"Ни одна страна не должна иметь права вето на суверенный выбор другой", — написал Кушнер.

НАТО останется основой коллективной обороны Европы, а консультации в формате Shell Bay продолжатся с расширением круга участников. Россию привлекут в рамках мирных переговоров.

"Более 30 лет Европа и Россия пытались создать устойчивую систему безопасности. Десятилетия недоверия и разрушительные последствия войны делают эту задачу чрезвычайно сложной, но необходимой для прочного мира", — отметил Кушнер.

Эта встреча состоялась накануне анонсированных переговоров между Украиной и Россией 10 и 11 ноября в Абу-Даби. Об этом специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил в социальной сети X.

По его словам, в повестке дня — послевоенные договорённости по вопросам безопасности, деэскалация, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги на пути к мирному урегулированию.

"10–11 ноября в Абу-Даби Соединённые Штаты выступят посредником в переговорах на рабочем уровне между Украиной и Россией, способствуя реализации миссии президента Трампа — положить конец войне", — написал спецпредставитель.

Уже известно, что делегацию от РФ возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в её состав войдут представители разных ведомств, в том числе Министерства иностранных дел. К делегации должны присоединиться омбудсмен Татьяна Лантратова и Кирилл Дмитриев. Но точный состав позже будет утверждён президентом, — сказал представитель Кремля.

Стоит ли Украине направлять в Абу-Даби расширенную делегацию и менять её состав, учитывая, что предыдущие переговоры не принесли желаемых результатов? В этом и заключается главный вопрос.

Расширенный состав делегации должен полететь на переговоры

Исходя из последних заявлений Джареда Кушнера о подготовке большой сделки, в том числе масштабного соглашения в сфере безопасности, по мнению политолога Руслана Бортника, от Украины должна поехать широкая делегация. В которую должны войти как руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, так и Рустем Умеров и Давид Арахамия. А кроме них — представители Минобороны, Генштаба и ГУР, премьер-министр или кто-то из министров и даже спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"То есть делегация должна быть представительной и разноплановой. Прежде всего это касается вопросов новой архитектуры безопасности в Европе, роли Украины в этой системе, а также политического урегулирования. Уже ночью прозвучало заявление, которое подтвердил и Джаред Кушнер: готовится новое соглашение. Не знаю, будет ли это новая Ялта или новый Хельсинки, но речь идёт о масштабной геополитической сделке. Это означает очень серьёзное изменение стратегии США", — подчеркнул в комментарии Фокусу политолог.

По словам эксперта, Украина в определённой степени будет действовать зеркально, исходя из состава российской делегации. Если российская делегация будет представлена на низком техническом или среднем уровне — например, Владимиром Мединским и Татьяной Лантратовой, — направлять туда делегацию очень высокого уровня со стороны Украины тоже будет достаточно рискованно.

"Думаю, здесь нужно учитывать два фактора. Первый — насколько США будут настаивать на заключении нового геополитического соглашения. Второй — состав российской делегации", — считает политолог.

Представители ГУР, Министерства обороны и Генерального штаба необходимы в составе делегации, поскольку, очевидно, будет обсуждаться модель перемирия. Без профессиональных военных специалистов предметно обсуждать этот вопрос практически невозможно.

Как считает политолог Вадим Трюхан, состав делегации всегда формируется исходя из поставленных задач. И, следовательно, основной состав украинской делегации не изменится.

"Какая задача стоит сейчас? Не договориться, а создать видимость намерения договариваться. Во-вторых, сейчас нет смысла менять состав делегации, поскольку ничего не изменилось в стратегии поведения. Кроме того, состав делегации зависит от того, кого направляет другая сторона. Совершенно очевидно, что российская сторона выставляет Владимира Мединского, а также, судя по всему, других представителей прежнего состава. Поэтому понятно, что поедут те же люди и, соответственно, никаких прорывов не будет", — подчёркивает политолог.

Единственное, что, по его словам, было бы уместно, — учитывать повестку переговоров. Речь идёт о вопросах безопасности и восстановления после войны. Не о прекращении войны, а именно о восстановлении. Поэтому целесообразно, чтобы в делегации также были представители экономического блока — представители министерств экономики, финансов и инфраструктуры, а также сектора безопасности и обороны.

"Логично, если от РФ поедет уполномоченный по правам человека, это гуманитарный аспект, то в состав делегации нужно включать и Дмитрия Лубинца. Пусть обсуждают дальнейшие обмены, вопросы заложников, возвращения детей и другие гуманитарные вопросы. Кстати, именно гуманитарное направление — единственное, по которому действительно можно достичь определённых договорённостей и реализовать их", — подчёркивает эксперт.

Прорыва на встрече в ОАЭ не будет

В то же время, как считает Вадим Трюхан, большого прорыва в договорённостях в Абу-Даби не будет. Руслан Бортник придерживается того же мнения и уточняет, что в лучшем случае снова удастся достичь лишь небольших договорённостей документального характера. А вот стратегическое соглашение вряд ли будет заключено на данном этапе.

"Это связано с тем, что после поражения Трампа и республиканцев на выборах в США позиция Украины, как я думаю, станет более жёсткой, чем позиция Европы. Поэтому вероятность компромисса остаётся очень низкой. Ведь без взаимных уступок достичь договорённостей невозможно. Появится новая повестка, новые лозунги. Начнётся работа над масштабным соглашением в сфере безопасности в Европе. Однако до завершения этого процесса, согласования условий и подписания сбалансированного документа, предполагающего взаимные уступки сторон, ещё очень далеко", — уверен Руслан Бортник.

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