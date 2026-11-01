Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции: рассчитывает на посредничество Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретится с главой Кремля Владимиром Путиным в Турции. Политик выразил надежду, что Реджеп Эрдоган поможет организовать переговоры.

Киев, Вашингтон и Анкара должны объединиться, чтобы довести горячую фазу российско-украинской войны хотя бы до фазы дипломатии. Об этом в интервью CNN Türk заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что надеется на посредничество президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который имеет неплохие личные отношения как с Трампом, так и с Путиным.

"Обсуждалось, что встреча лидеров в трехстороннем формате пройдет в Турции. Конечно, если Турция сможет этого добиться, мы примем это и просто будем счастливы", — заявил Зеленский.

При этом Зеленский подчеркнул, что готов к встрече с Путиным в Турции, президент которой поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и может быть практичным и реалистичным посредником.

Видео дня

Что Украина готова обсуждать с Путиным

Главным пунктом повестки дня саммита лидеров является достижение безоговорочного и полного прекращения огня и его мониторинг. Также являются очень важной темой гарантии безопасности и послевоенное восстановление Украины, отметил Зеленский.

В то же время Россия также выразила желание получить гарантии безопасности.

"Однако именно мы подверглись нападению. Именно нам нужны гарантии безопасности. Но Россия тоже поднимает этот вопрос", — заметил Зеленский, добавив, что этот пункт, очевидно, готовы обсудить все стороны.

Также будет обсуждаться будущее обеих стран, условия жизни людей и территориальный вопрос.

"Это важно как для России, так и для Украины. Мы, безусловно, не откажемся от своих территорий. Мы не можем смириться с тем, что наши восточные территории, включая Крым, временно оккупированный Россией, принадлежат России. Это противоречило бы нашей чести, воле нашего общества и нашей конституции", — подчеркнул политик.

Напомним, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой прибыл в Стамбул для важных переговоров с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также Фокус писал, что Турция готова присоединиться к возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией.

Однако государственный секретарь США Марко Рубио считает, что Владимир Путин будет рассматривать вопрос о начале мирных переговоров с Украиной не раньше весны следующего года.