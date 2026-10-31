Путин не согласится раньше: Рубио назвал вероятную дату начала переговоров о мире между РФ и Украиной — СМИ

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что российский лидер Владимир Путин не будет рассматривать вопрос о начале мирных переговоров с Украиной. По мнению чиновника, такая возможность появится не раньше весны следующего года.

Госсекретарь США также убежден, что глава РФ прибудет на саммит "Группы двадцати", который пройдет в американском Майами. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на три источника в европейских политических кругах.

"Рубио сомневается, что президент РФ Владимир Путин приедет на саммит G20, который состоится 14–15 декабря в Майами, несмотря на приглашение от администрации Дональда Трампа", — пишут СМИ.

Рубио считает, что переговоры станут возможными не раньше весны следующего года Фото: Радио Свобода

Глава Госдепа США добавил, что российский диктатор не согласится на начало мирных переговоров раньше весны следующего года. Рубио также убежден, что ещё одним камнем преткновения между Киевом и Москвой станет вопрос евроатлантической интеграции Украины.

Видео дня

"Кроме того, госсекретарь США назвал вступление Украины в НАТО в качестве гарантии безопасности нереалистичным в краткосрочной перспективе и таким, на что Путин никогда не согласится", — пишут СМИ.

Ранее Фокус сообщал о том, как Кремль выступил против участия ЕС в переговорах по Украине. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят страны ЕС в трехстороннем формате.

Впоследствии стало известно, что в США определились со странами-посредниками в Европе. В Вашингтоне убеждены, что Германия, Франция и Великобритания являются наиболее вероятными представителями ЕС на переговорах между РФ и Украиной.