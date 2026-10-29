"Такие участники нам не нужны": Кремль выступил против участия ЕС в переговорах по Украине

Москва не видит места для Евросоюза за столом переговоров по Украине: трехсторонний формат участия ЕС не предусматривается, а его позицию в Кремле называют провокационной. Так Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о том, что делегацию на переговорах мог бы возглавить представитель Еврокомиссии.

Евросоюз не будет участвовать в трехсторонних переговорах по урегулированию ситуации в Украине — такую позицию озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью российскому информационному агентству "Вести", сообщает INTERFAX.RU.

Так он отреагировал на сообщение о том, что на пост главы делегации на переговорах по Украине могут предложить руководителя аппарата председателя Еврокомиссии Бьорна Зайберта.

"Трехсторонние переговоры не предусматривают участия Евросоюза. Тем более что нам пока неизвестно, придерживается ли Евросоюз какой-либо миротворческой позиции. Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны", — сказал Песков.

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Он также заявил, что, по его мнению, такие участники не нужны и американской стороне, которая, по словам представителя Кремля, напротив, стремится к миру. Никакого подтверждения этого тезиса из Вашингтона не поступало, как и реакции Брюсселя на само заявление.

Ранее сообщалось, что переговоры в Абу-Даби, запланированные на первую половину ноября, пройдут именно в трехстороннем формате — об этом также говорил Песков. В то же время в Кремле не исключали, что впоследствии к обсуждению вопросов европейской безопасности могут присоединиться и другие участники.

Также сообщалось, что Песков заверил, что Владимир Путин не выдвигал специальному представителю США Стиву Виткоффу новых требований относительно прекращения войны. По его словам, в Москве не увидели со стороны украинцев и европейцев никаких "сигналов", свидетельствовавших бы о стремлении к миру.