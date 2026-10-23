Песков анонсировал трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби: что будет обсуждаться в ноябре

Переговоры в Абу-Даби, запланированные на первую половину ноября, пройдут в трехстороннем формате, заявил Дмитрий Песков. В то же время в Кремле не исключают, что впоследствии к обсуждению вопросов европейской безопасности могут присоединиться и другие участники.

Переговоры о прекращении войны в Украине, которые должны состояться в Абу-Даби в первой половине ноября, пройдут с участием трёх сторон. В то же время не исключается присоединение европейцев к обсуждению вопросов безопасности в будущем. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Журналисты спросили Пескова, могут ли переговоры приобрести четырехсторонний характер с учетом планов обсудить архитектуру европейской безопасности.

"Ничего нельзя исключать априори, но эти переговоры, о которых мы говорим в Абу-Даби и которые запланированы на первую половину ноября, пройдут в трехстороннем формате", — ответил он.

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Пресс-секретарь напомнил, что накануне Путин обозначил тему встречи. Песков назвал её одной из ключевых составляющих мирного процесса, без которой комплексное решение невозможно.

"Как именно, в каком составе будут проходить дальнейшие обсуждения, сказать сложно. Очевидно, что обсуждать архитектуру европейской безопасности без других участников будет невозможно, но начало этого обсуждения состоится именно в трехстороннем формате", — подчеркнул он.

Отношение Кремля к возможному участию ЕС, который, по сообщениям, допускает назначение собственного спецпосланника, Песков связал с позицией, которую займут европейцы.

Ранее сообщалось, что Украина, США и Россия готовятся возобновить переговоры, однако приблизит ли это окончание войны, пока неизвестно. Трамп стремится к дипломатическому успеху, а Кремль по-прежнему придерживается своих требований. "Фокус" разобрался, чем новый раунд переговоров может обернуться для Киева и почему роль американского посредника вызывает сомнения.

Кроме того, российские СМИ обратили внимание на противоречия в заявлениях Кремля о перемирии — как в ходе нынешних переговоров по Украине, так и в предыдущие годы. В последнее время Москва категорически отвергает такую идею: Путин отказался от перемирия, хотя ранее вполне допускал паузу.